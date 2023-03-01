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1 марта, 10:30

Рекордсмен по числу голов на одном ЧМ Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет

<p>Жюст Фонтен. Обложка © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff</p>

Жюст Фонтен. Обложка © Getty Images / Bertrand Rindoff Petroff

В возрасте 89 лет умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен, сообщает издание L'Eqiupe со ссылкой на его семью. Бывший спортсмен прославился тем, что на турнире в Швеции в 1958 году забил 13 мячей и стал рекордсменом по числу голов на одном чемпионате мира.

Фонтен выступал за французскую сборную с 1953 по 1960 год. Всего на его счету 30 голов в 21 матче за национальную команду. В период игровой карьеры Фонтен играл за "Ниццу" (1953–1956) и "Реймс" (1956–1962), также он становился четырёхкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка Франции. Причины смерти легендарного игрока не сообщаются.

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Наталья Исакова
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