Рекордсмен по числу голов на одном ЧМ Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет

В возрасте 89 лет умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен, сообщает издание L'Eqiupe со ссылкой на его семью. Бывший спортсмен прославился тем, что на турнире в Швеции в 1958 году забил 13 мячей и стал рекордсменом по числу голов на одном чемпионате мира.

Фонтен выступал за французскую сборную с 1953 по 1960 год. Всего на его счету 30 голов в 21 матче за национальную команду. В период игровой карьеры Фонтен играл за "Ниццу" (1953–1956) и "Реймс" (1956–1962), также он становился четырёхкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка Франции. Причины смерти легендарного игрока не сообщаются.