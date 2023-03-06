21-летний футболист упал на газон и умер во время матча
Футболист Мустафа умер во время матча в Кот-д’Ивуаре
Силла Мустафа. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Racing Club Abidjan
Футболист клуба "Расинг Абиджан" Силла Мустафа скончался в возрасте 21 года, он почувствовал себя плохо во время матча чемпионата Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Игра проходила накануне, соперником команды был ФК "Сол". Прямо на поле Мустафе стало нехорошо и он упал на газон, после чего его повезли в больницу, однако по дороге спортсмен умер, уточнил глава "Расинг Абиджана" Логоссина Сиссе. Футболист играл за клуб с 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Бельгии скончался 25-летний вратарь клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил. Во время матча с командой "Вестрозебек" ему стало плохо, однако он продолжил игру и даже отразил пенальти.