21-летний футболист упал на газон и умер во время матча

Футболист клуба "Расинг Абиджан" Силла Мустафа скончался в возрасте 21 года, он почувствовал себя плохо во время матча чемпионата Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Игра проходила накануне, соперником команды был ФК "Сол". Прямо на поле Мустафе стало нехорошо и он упал на газон, после чего его повезли в больницу, однако по дороге спортсмен умер, уточнил глава "Расинг Абиджана" Логоссина Сиссе. Футболист играл за клуб с 2021 года.