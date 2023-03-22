Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин в среду вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей, а также премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. Церемония проходит в Кремле.

Владимир Путин — на вручении премий для молодых деятелей культуры и премии за произведения для детей. Видео © LIFE

"Никакие слова не скажут о вас больше, чем ваше творчество, ваш вклад в отечественную культуру, в развитие российского общества, становление молодых поколений. Вклад бескорыстный, имеющий исключительную художественную и просветительскую ценность. Он озарён истинным талантом, огромным трудолюбием и безграничной любовью к родной стране и к нашим людям", — сказал глава государства и пожелал награждённым больших творческих успехов и новых свершений.

За деятельность в области детско-юношеской литературы и искусства премий удостоены руководитель ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко (за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районе базирования ВМФ), режиссёр Александр Галибин (за вклад в развитие отечественного детского кино) и режиссёр Инесса Ковалевская (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность).