Эти вещи не надо мыть так часто, как все привыкли, — от этого только хуже

Многие принципы уборки, которых придерживаемся, — просто набор привычек, передавшихся нам от родителей. Как в том анекдоте про сосиски и маленькую кастрюлю, помните? Всё бы ничего, но часто советы из прошлого делают только хуже. Так что берём на заметку советы ниже, чтобы больше никогда не ошибаться. Вот вещи, мыть которые не стоит часто или вообще.

Сырая птица, рыба и мясо

Многие из нас привыкли мыть мясо и рыбу перед готовкой. Но на самом деле это не обязательно и даже может быть вредно. Водой вы не убьёте бактерии, а только распространите их ещё больше — брызги и капли будут повсюду. Готовы мыть потом и всю рабочую поверхность? Будьте бдительны и заботьтесь о своём здоровье.

Какие продукты перед готовкой мыть не надо. Фото © Freepik / bublikhaus

Яйца

Многие из нас привыкли мыть яйца перед использованием, чтобы избежать заражения великим и ужасным сальмонеллёзом. Однако согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мыть яйца перед хранением не стоит — из-за этого они быстрее портятся. Так что лучше мыть яйца только перед непосредственным использованием или же готовить их вкрутую — это гораздо более эффективный способ борьбы с вредоносными бактериями.

Грибы

Жареные грибы — отличное дополнение ко многим блюдам. Но некоторые из нас в процессе готовки совершают ужасную ошибку — моют их. Дело в том, что если помыть продукт перед обжаркой, высушить его хорошо не получится, а значит, можно попрощаться с приятной хрустящей структурой. А если вы помоете грибы перед тем, как убрать их в холодильник, то до момента приготовления они могут и не дожить. Так что даже не тратьте время на их промывку.

Как правильно готовить грибы и почему их мыть не стоит. Фото © Freepik / azerbaijan-stockers

Макароны

В прошлом макароны были мягкими и легко разваривались, поэтому их приходилось промывать, чтобы они не слиплись. Но сегодня на прилавках магазинов преимущественно представлены макароны из твёрдых сортов пшеницы с изначально нормальным содержанием крахмала, которым противопоказано мытьё после варки. Если вы хотите наслаждаться вкусом своих макарон, то промывать их не стоит.

Чугунная сковородка

Как правильно ухаживать за предметами домашнего обихода? Фото © Freepik / valeria-aksakova

Чугунные сковородки требуют особого ухода. Её — удивительно — не нужно мыть каждый раз после использования. Частое погружение в воду, воздействие средств и губки — всё это приводит к повреждению естественного маслянистого слоя, образованию микроцарапин и ржавчины. Лучше убрать жир со сковороды обычной бумажной салфеткой и хранить её просто так.

Деревянная мебель

На поверхности предметов мебели из дерева может скапливаться пыль, но иногда принцип в уборке "чем больше, тем лучше" может привести к неприятным последствиям. Протирание деревянной мебели специальными чистящими средствами может сделать только хуже, ведь некоторой из них могут разрушить защитный слой, нанесённый при производстве. Так что деревянную мебель протираем только сухой тряпкой.