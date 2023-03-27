Чего ни в коем случае нельзя делать пожилым людям, если те хотят прожить очень долго

Поддерживать себя в здоровом теле и с ясным умом гораздо труднее, когда вам за 60. Потому что и питание становится особенным, и образ жизни. Чтобы было немного проще, составили для вас небольшую памятку с запрещёнными в старости действиями.

1. Пожилым людям нельзя много сидеть перед телевизором

Пожилым людям запрещено долго смотреть телевизор. Фото © Shutterstock

Дело даже не в том, что во время просмотра очередной передачи с псевдоучёными или политиками можно затуманить разум ненужной информацией или даже неожиданно стать бесконтрольной марионеткой. Во-первых, просмотр телевизионных передач — это статика. Пенсионерам необходимо двигаться, а не застывать по несколько часов без движения. Во-вторых, появляется нагрузка на глаза, головной мозг и нервную систему. С возрастом люди часто становятся более впечатлительными.

2. Нельзя забывать про физические упражнения

Пусть вам 60, 70 или 80 лет, но забывать про элементарную утреннюю зарядку категорически запрещено. Пожилым людям особенно опасно вести малоподвижный образ жизни. Из-за него появятся проблемы с суставами и возникнет риск развития саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры), которая приведёт к постепенной потере мышечной массы и силы. На пенсии хочется всё-таки понянчить внуков и мир посмотреть, а не оказаться прикованным к кровати.

3. Старикам нельзя употреблять много алкоголя

Старикам нельзя пить много алкоголя. Фото © Shutterstock

Только если по самым большим праздникам и немного. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск появления онкологии и сердечных заболеваний, а с возрастом шансы только растут. К тому же из-за ослабленных костей пенсионеров любое падение при опьянении может закончиться переломом или непоправимым для здоровья вредом.

4. Нельзя мало спать

Норму сна семь-восемь часов врачи придумали не просто так. Даже в юном возрасте недосып становится причиной множества физических и психологических заболеваний. Если спать в сутки менее шести часов, повышается риск развития болезни Альцгеймера. Вы же не хотите постепенно терять память и забывать любимых родственников, как Брюс Уиллис с лобно-височной деменцией?

5. Пожилым людям нельзя есть всё подряд

Пожилым людям необходимо правильно и сбалансированно питаться. Фото © Shutterstock