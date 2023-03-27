"Я ухожу": Предательство Басты и Алины довели Гагарину до слёз, та, психанув, попрощалась с "Голосом"

В последних выпусках шоу "Голос" судьи шутили над Полиной Гагариной, но в один момент она не смогла больше это терпеть. Когда певица пыталась поговорить с конкурсанткой, Баста и Беляев начали передразнивать её. Возможно, это была просто шутка, но Полина с такими приколами мириться не собиралась: "Здесь принято, что мужчины перебивают женщину?" Гагарина с уважением относится к участникам шоу, которые демонстрируют высокий уровень мастерства. Обычно они выбирают пойти именно в её команду, но в этом сезоне выбор талантливых вокалистов часто падает на других наставников — Преснякова и Басту.

Полина Гагарина плачет из-за издёвок Басты. Кадры из видео © Первый канал

На прошедших выходных на шоу "Голос" случилась удивительная ситуация с Алиной Бахшалиевой из Саратова. Она впечатлила Полину Гагарину и Басту своим потрясающим вокалом и необыкновенной подачей песни "Драмы больше нет". Артисты (ожидаемо) повернулись к девушке лицом. Полина начала уговаривать присоединиться к ней, на что получила ответ, что с ней мечтали спеть дуэтом. Гагарина тут же выскочила на сцену, надеясь, что вокалистка после совместного выступления выберет её. Но не тут-то было. Дело в том, что несколько выпусков назад уже происходила такая ситуация: Полина соглашалась на дуэт, но участница… выбирала другого наставника: "Будет точно так же", — обрекла себя Полина, но всё же спела дуэтом.

Полина Гагарина решила завершить своё участие в шоу "Голос". Видео © Первый канал