От взгляда на этих красавиц вы тоже захотите стать рэпером: 7 жён российских звёзд

Мы все не раз видели этих рэперов: T-Killah, Джиган, L’One, Баста... Они строят из себя крутых парней и вообще волков-одиночек, хотя на самом деле каждый день приходят домой в объятия любимых жён. Собрали семь примеров, кто именно стоит за их спинами.

Мария Белова — жена T-Killah

Кто жена T-Killah? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / mariakakdela

Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, нашёл свою любовь на благотворительном аукционе. На нём было представлено множество лотов, и одним из них было свидание с эффектной блогершей Марией Беловой. Александр заплатил за встречу целых 200 тысяч рублей. А потом женился. 3 марта у Маши и Саши родился первенец.

Мария Мельникова — жена Мота

Кто жена рэпера Мота? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / maryme.23

Мот нашёл свою верную спутницу жизни в лице модели и блогерши Марии Мельниковой. Он был долго подписан на её соцсети, но этого явно было недостаточно — парень сделал первый шаг и написал ей в личку. Так сложился один из самых прекрасных и крепких союзов в российском шоу-бизнесе. В 2016 году они официально поженились и обвенчались. У них родился очаровательный сын Соломон, и теперь Мария и Мот счастливы вместе.

Оксана Самойлова — жена Джигана

Кто жена Джигана? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Давным-давно, в середине нулевых, Оксана случайно встретила своего будущего мужа в ночном клубе. И кто бы мог подумать, что они станут счастливыми родителями четверых детей! Джиган продолжает заниматься музыкой, а Оксана успешно ведёт свой блог и занимается бизнесом. Хотя пара несколько раз оказывалась на грани развода, они всегда находят способ разрешить конфликты.

Ассоль Васильева — жена ST

Кто жена рэпера ST? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / assol13

ST (настоящее имя — Александр Степанов) давно счастлив в браке с прекрасной моделью Ассоль Васильевой с 2015 года. Рэпер искал идеальную женщину и, когда встретил девушку, понял, что она и есть та единственная. Артист посвящает своей возлюбленной стихи и песни, а в 2020 году Ассоль подарила ему дочь Эстель.

Анна Горозия — жена L’One

Кто жена L’One? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / my_inspiration_

Рэпер встретил свою любовь ещё в студенческие годы, и они неразлучны до сих пор. У пары есть двое замечательных детей, воспитанию которых супруга уделяет много времени. В семейной жизни Левана и Анны всегда происходит много интересных и неожиданных событий, что делает их жизнь ярче и насыщеннее.

Елена Вакуленко — жена Басты

Кто жена Басты? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / elena_vakulenkopinskaya

Когда-то давно, ещё в нулевых, в кафе одна девушка сказала Басте, что она его поклонница. Рэпер пригласил незнакомку на свидание, и вскоре они начали встречаться. В 2009 году Лена и Василий поженились, а потом у них родились две дочери.

Жена Федука — Александра Новикова

Кто жена рэпера Федука? Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / howtosasha