Эксперт назвала вещи, которые смотрятся дёшево и этим портят весь интерьер

Вы сделали шикарный ремонт сами или воспользовались помощью дизайнера, вложили огромные деньги в обновление интерьера и всё равно что-то не так? Дизайнер интерьера и руководитель Family Design Studio Анна Якупова готова указать на причины получившегося результата. По её словам, всё дело в решениях, которые могут дешевить интерьер, визуально его упрощая.

Анна Якупова — дизайнер интерьера, руководитель Family Design Studio. Фото © Предоставлено LIFE

1. Короткие шторы

Чтобы интерьер не выглядел дёшево, не покупайте короткие шторы. Фото © Предоставлено LIFE

Текстиль, который на пару сантиметров выше уровня пола, сразу портит общее впечатление от интерьера. Шторы должны касаться или слегла лежать на полу. Тогда градус интерьера поднимется моментально.

2. Пластиковые и ПВХ-плинтусы

Небольшие пластиковые плинтусы перечеркнут даже шикарный ремонт. Существует масса альтернативных вариантов: от полиуретановых и МДФ под покраску, деревянных, алюминиевых до теневого плинтуса скрытого монтажа.

Наш совет — это полиуретановые высокие плинтусы. А ещё очень классно они смотрятся, когда их красят в цвет стен: так вы визуально увеличите высоту потолков Анна Якупова Дизайнер, руководитель Family Design Studio

3. Дешёвые серии электроустановки

Обращайте внимание на розетки и выключатели. Фото © Предоставлено LIFE

Многие не придают большого значения выбору розеток и выключателей: они как будто не бросаются в глаза. Но именно невнимание к мелочам, как говорит эксперт, и добавляет интерьеру простоты и дешевизны. Интересные серии есть практически у всех производителей и под любой бюджет.

4. Блестящие виниловые обои

Практически все гипермаркеты строительных и отделочных материалов заполонены виниловыми обоями с причудливыми узорами и добавлением блёсток — это худшее, что может случиться с вашим интерьером.

Матовые поверхности, натуральные природные цвета — и ваш интерьер будет намного привлекательнее! Анна Якупова Дизайнер, руководитель Family Design Studio

5. Очень много акцентов и дизайнерских решений

Почему-то кажется, что чем больше изюминок и дизайнерских предметов добавить в интерьер, тем интереснее. Но это не так. Переизбыток деталей создаёт визуальный шум и портит впечатление от интерьера. Вы начинаете уставать от пестроты, и очень быстро начинает хотеться всё переделать.

6. Люстра по центру помещения без привязки к планировке

Чтобы итоговый вид не дешевил интерьер, правильно размещайте и выбирайте светильники. Фото © Предоставлено LIFE

Одинокий светильник по центру потолка в помещении моментально портит всё впечатление от обстановки. В комнате не должна висеть всего одна люстра, какой бы красивой она ни была.