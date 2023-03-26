6 отчётливо намекающих признаков, что у вас слишком раздутое самомнение

Самоуверенность и уверенность в себе — важные качества, которые помогают человеку решать задачи и достигать целей. Но вот когда эти качества выходят за рамки здравого смысла, то могут превратиться в раздутое самомнение. Это уже нездоровое состояние, когда человек считает себя лучше других, не обладая при этом достаточными основаниями для такой уверенности. Рассказываем о шести признаках, которые говорят, что у вас обострённое ЧСВ.

1. Использование силы и агрессии

Самомнение может проявляться в виде агрессивного поведения или использования силы — как физической, так и эмоциональной. Человек с раздутым эго может часто использовать угрозы и насилие для достижения своих целей. Или подвергать критике тех, кто не соглашается с его мнением, не подчиняется его воле. Такое поведение может привести к тому, что окружающие будут испытывать страх, агрессию или неприязнь к человеку с ЧСВ.

Что такое ЧСВ, раздутое самомнение. Фото © Shutterstock

2. Недостаток эмпатии

У личностей с завышенным самомнением есть трудности с сопереживанием и пониманием других людей. Они могут быть неспособными прочувствовать чужую боль или радость. Такой человек относится к окружающим без должного уважения и не способен достойным образом поддержать близких и друзей в трудные моменты.

3. Нарушение личных границ других людей

Человек с раздутым эго может не уважать личное пространство и границы других людей. Станет навязывать свою физическую близость другим людям или, наоборот, не позволять им подойти ближе. Подобное поведение вызывает дискомфорт и неприязнь у окружающих, а в итоге отталкивает от такого человека.

Как понять, что у тебя ЧСВ. Фото © Shutterstock

4. Сравнение и оценивание

Сравнение и оценивание других людей — один из основных признаков раздутого самомнения. Он может проявляться в привязанности к статусу, иерархии или какой-то категории людей. Такой человек воспринимает своих коллег, друзей или близких как конкурентов, постоянно стремится опередить их, что приводит к ухудшению отношений с окружающими.

5. Конкуренция за внимание

Люди с ЧСВ постоянно требуют внимания к своей персоне. Они могут настаивать на том, чтобы их заметили, даже если особого повода для хвастовства нет. Такой человек уверен, что его всегда недооценивают, чего-то недодают. Хотя, будем честны, безусловно ценны мы только для самих себя и иногда для своих родителей.

Признаки раздутого самомнения. Фото © Shutterstock

6. Чувство одиночества

Самомнение нередко приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя одиноким и непонятым. Почему? От такой личности отдаляются, ведь другие люди чувствуют себя неуютно в присутствии "лучшего из лучших". Или из-за того, что самому человеку трудно поддерживать отношения с другими людьми. Всё это обречёт бедолагу с ЧСВ к недостатку близкого общения и депрессивным состояниям.