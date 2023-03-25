Как понять, что будущий босс окажется настоящим извергом

Вы приходите на собеседование и хотите показать себя во всей красе. Но работодатель может быть настроен не так серьёзно. Вот как понять ещё во время первого общения, что будущий босс не тот человек, с кем получится классно общаться в рабочее время. И выдаст его следующее.

1. Просит напомнить, кто вы

Кадр © "Ванильное небо". Режиссёр Кэмерон Кроу, сценаристы Алехандро Аменабар, Матео Хиль, Кэмерон Кроу / "Кинопоиск"

Судя по всему, ваше резюме даже не удосужились прочитать. Это явный признак неуважения. Можете уйти, хлопнув дверью. Потому что и дальше с вами будут разговаривать по принципу "Так, кто ты у нас такой?".

2. Или общается, словно вы давние знакомые

Кадр © "Мальчишник: Часть III". Режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Крейг Мейзин, Джон Лукас / "Кинопоиск"

Если вы узнали, сколько у вашего собеседника детей и в какое время он обычно выгуливает собаку, то это повод насторожиться. Может показаться, что будущий босс просто хочет наладить контакт, подружиться. Возможно, так оно и есть. Но подумайте и об обратной стороне: скорее всего, здесь не придают особого значения личным границам.

3. Босс-изверг не говорит о конкретных обязанностях

Кадр © "Особое мнение". Режиссёр Стивен Спилберг, сценаристы

Скотт Фрэнк, Джон Коэн, Филип К. Дик / "Кинопоиск"

Если на собеседовании от вас скрывают круг будущих обязанностей, будьте уверены: вы не узнаете о нём и после подписания трудового договора. Босс ходит вокруг да около, отделывается общими фразами, противоречит самому себе? Вас явно водят за нос. Вы будете делать работу за себя и за того парня.

4. Раздражается, когда спрашиваете о карьерном росте

Кадр © "Джокер". Режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн / "Кинопоиск"

Думать о своей карьере — это абсолютно нормально. Спрашивать об этом у потенциального работодателя — тем более. Если он не готов это обсуждать, значит, видит вас лишь в роли робота, который будет пахать от звонка до звонка.

5. Показывает своим видом, что делает вам одолжение

Кадр © "Пятьдесят оттенков серого". Режиссёр Сэм Тейлор-Джонсон, сценаристы Келли Марсел, Э.Л. Джеймс / "Кинопоиск"

Услышать во время собеседования, что вам крупно повезло на нём оказаться, — так себе удовольствие. Особенно если вы слышите это каждый день. С помощью такого трюка босс-изверг демонстрирует вам своё превосходство, но вместо трепета вызывает лишь желание поскорее уйти.

6. Босс лезет в личную жизнь

Кадр © "Враг государства". Режиссёр Тони Скотт, сценарист Дэвид Маркони / "Кинопоиск"