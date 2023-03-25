10 фото питомцев, которых Бог одарил такой неуклюжестью, что остаётся только смеяться изо всех сил
Считается, что животные — это сама грация. Не то что люди. Но, оказывается, даже кошечки могут быть такими неуклюжими, что остаётся только смеяться. Собрали 10 уморительных фотоподтверждений.
"Он просто взял и прошёл сквозь дверь", — AlecWaycaster.
Фото © Reddit / AlecWaycaster
"Ничего необычного — просто мой пёс с булкой в пасти", — Wizzardjester.
Фото © Reddit / Wizzardjester
"Вот так спит мой кот", — add1910.
Фото © Reddit / add1910
"Очень уж ему нравится лизать мои волосы", — nnonnewtonian.
Фото © Reddit / nnonnewtonian
"Вообще, Люси просто зевнула. Но выглядит так, будто она кричит на свою игрушечную курицу", — ErWenn.
Фото © Reddit / ErWenn
"Извините, можно вопрос?" — minerbyron.
Фото © Reddit / minerbyron
"Хоть раз в жизни могу я сделать нормальную фотографию моих псов?!" — fiittzzyy.
Фото © Reddit / fiittzzyy
"Кажется, я стала свидетелем какого-то таинственного ритуала", — truecommentor69.
Фото © Reddit / truecommentor69
"Зависает тут", — Hades-PersephonePlay.
Фото © Reddit / Hades-PersephonePlay
"Сфоткала свою кошку, когда она нападала на рулон туалетной бумаги", — melodicfloor215.
Фото © Reddit / melodicfloor215