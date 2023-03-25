"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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25 марта, 09:00

10 фото питомцев, которых Бог одарил такой неуклюжестью, что остаётся только смеяться изо всех сил

Считается, что животные — это сама грация. Не то что люди. Но, оказывается, даже кошечки могут быть такими неуклюжими, что остаётся только смеяться. Собрали 10 уморительных фотоподтверждений.

"Он просто взял и прошёл сквозь дверь", — AlecWaycaster.

Фото © Reddit / AlecWaycaster

Фото © Reddit / AlecWaycaster

"Ничего необычного — просто мой пёс с булкой в пасти", — Wizzardjester.

Фото © Reddit / Wizzardjester

Фото © Reddit / Wizzardjester

"Вот так спит мой кот", — add1910.

Фото © Reddit / add1910

Фото © Reddit / add1910

"Очень уж ему нравится лизать мои волосы", — nnonnewtonian.

Фото © Reddit / nnonnewtonian

Фото © Reddit / nnonnewtonian

"Вообще, Люси просто зевнула. Но выглядит так, будто она кричит на свою игрушечную курицу", — ErWenn.

Фото © Reddit / ErWenn

Фото © Reddit / ErWenn

"Извините, можно вопрос?" minerbyron.

Фото © Reddit / minerbyron

Фото © Reddit / minerbyron

"Хоть раз в жизни могу я сделать нормальную фотографию моих псов?!" fiittzzyy.

Фото © Reddit / fiittzzyy

Фото © Reddit / fiittzzyy

"Кажется, я стала свидетелем какого-то таинственного ритуала", — truecommentor69.

Фото © Reddit / truecommentor69

Фото © Reddit / truecommentor69

"Зависает тут", — Hades-PersephonePlay.

Фото © Reddit / Hades-PersephonePlay

Фото © Reddit / Hades-PersephonePlay

"Сфоткала свою кошку, когда она нападала на рулон туалетной бумаги", — melodicfloor215.

Фото © Reddit / melodicfloor215

Фото © Reddit / melodicfloor215

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

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AlecWaycaster

Сергей Трофимов
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