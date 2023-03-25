Какие знаки зодиака рискуют выйти замуж в 2023 году, а каким звёзды пророчат одиночество

По словам эксперта, 2023 год в принципе будет очень удачным для отношений. Планеты на небе встанут в определённый коридор, который будет способствовать бракам и настоящей любви. И если прошлые пять-шесть лет были прочно связаны с кармой и любовные союзы новобрачных носили исключительно кармический характер, то сейчас можно расслабиться. Брак и отношения принесут радость и счастье. Но даже при таком раскладе есть те, кому повезёт больше и меньше. Рассмотрим всех счастливчиков.

Кто из знаков зодиака в 2023 году выйдет замуж или женится? Фото © Shutterstock

Лидеры года — Овны. Покровительство большинства планет и карта "Священник" в специальном раскладе Таро. Но нужно действовать быстро, как и свойственно людям этого знака зодиака, так как коридор брака у них действует до 15 мая.

Личностям, кто по знаку зодиака Телец, будет сложно выйти замуж, так как период подарков Вселенной заканчивается, многое придётся делать самим. Также акценты в их жизни сместятся на карьеру и общественную жизнь, задвинув немного жизнь личную. Близнецы смогут отпраздновать широкую свадьбу. Помимо хорошего профиля планет над ними вышла карта бурного праздника и победы — "Шестёрка жезлов".

Редкий Рак останется в одиночестве в 2023 году. Женщины практически на 90% обречены на получение брачных предложений. Поддержка Венеры и Марса в сочетании с картой "Королева жезлов" — беспроигрышная комбинация Андрей Харрис Астролог

Львов вопросы отношений обходят стороной. Акцентируется внимание на внутреннем мире, страхах и борьбе с ними. Редкий партнёр станет союзником в "играх разума" человека этого знака зодиака. Пока не до любви. Девы тоже частично попадают под влияние этой же энергии, но с одной лишь разницей: представители этого знака зодиака получат возможность пожить для себя. Порадоваться, воплотить давние мечты. Деньги на это тоже Вселенная пришлёт. Поэтому замужество лучше отодвинуть на другой год.

Весы могут получить предложение! Именно такое, как в кино. Но оно вряд ли будет о руке и сердце. Скорее всего, чуть ниже форматом: предложат начать встречаться или жить вместе.

Каким в любви окажется 2023 год для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Стрельцы станут как никогда обаятельными. Мужская половина представителей этого знака зодиака в 2023 году получит возможность найти жену. Карта "Маг" из колоды Таро подтверждает тайную силу и поддержку в данном вопросе для этого знака.

Скорпионы точно будут купаться в любви. Бурные романы и любовные истории достаточно легко могут привести к браку Андрей Харрис Астролог