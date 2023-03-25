Тайные цифры судьбы: что означает номер квартиры, в которой вы живёте Эксперты считают, что ваша судьба зашифрована в номере вашей квартиры, а на качество жизни, события и динамику влияет даже количество цифр. 24 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Количество цифр в номере квартиры

Если в номере квартиры только одна цифра, ваша жизнь проста и понятна: вы что думаете, то говорите и делаете. Ваш дух, ваша жизненная энергия и её реализация находятся в одной плоскости. Вы искренни и просты.

Если в номере две цифры, жизнь обитателя таких апартаментов сложнее. Они, как правило, скрытные люди, которые только перед самыми близкими друзьями изредка приподнимают завесу над истинными чувствами и переживаниями. Жильцы в такой квартире часто не знают, чего именно хотят, им важно и нужно разобраться с внутренним "я". Только достигнув внутренней гармонии, они смогут двигаться дальше.

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Наименее "благополучными" в духовном плане считаются квартиры с тремя цифрами. Их жильцы часто не могут разобраться со своими эмоциями. Разум говорит им одно, чувства диктуют своё, а тело требует, чтобы сначала обратили внимание на его потребности. Их всегда преследует внутренний раздрай: они думают одно, говорят другое, делают третье и всё как-то невпопад.

Как оказывается, многие привыкают жить в подобной чехарде и ни за что не оставляют жильё, к которому буквально приросли. А квартиры с трёхзначными номерами имеют свойство "прилипать" к людям и легко своих жильцов не отпускают. Тут надо проявить настойчивость и терпение, но где же их взять, когда голова смотрит в одну сторону, мечты тянут в другую, телу просто хочется покоя?

Что значит номер квартиры по фэншуй

По европейской нумерологии для трактовки цифр в номере квартиры их следует сложить между собой. Например, если вы живёте в квартире № 111, следует сложить между собой единицы и, получив три, обратить внимание на её свойства. Однако, кроме нумерологии, особое значение номера имеют в фэншуй. В этом случае число 111 рассматривается само по себе и, между прочим, является необыкновенно счастливым. Китайцы считают, что счастье приносят числа 89, 28, 33, 60, 97 и 99, а также сочетания цифр 1, 6, 8 или 7, 8, 9 в любой последовательности. А несчастье могут принести людям числа 24, 40, 44, 58, 64 и 95.

По фэншуй единица означает "честь", "достоинство", двойка — "легкость жизненного пути", тройка символизирует жизнь, и все три цифры усиливают собой рядом стоящие цифры. Семёрка означает "подтверждение" и тоже усиливает соседей. Шестёрка не влияет на другие цифры и символизирует достаток, восьмёрка — это «процветание», а девятка — "крепкое здоровье". Отрицательным символизмом обладают две цифры — четвёрка (символ смерти) и пятёрка — символ отрицания, который нейтрализует соседние цифры.

Что означает номер вашей квартиры в нумерологии

Цифра "1" означает, что в жизни жильцов всё правильно. В доме у них царит атмосфера праздника и веселья, а у них самих крепкое здоровье. Владельцы квартиры с таким номером самостоятельно пробивают себе дорогу в жизни и всегда добиваются своих целей. Они брызжут идеями и обладают сильной волей, их не тяготит одиночество. А вот людям с пороками лучше не жить в квартире с таким номером — порок может развиться и привести к печальному результату.

Цифра "2" символизирует область чувств. Квартира с таким номером — это пространство меланхолии в том случае, если там живёт одинокий человек, и пространство сильного союза, если в квартире живут двое. Особенно этот номер рекомендуют молодожёнам. Цифра "2" усилит их притяжение друг к другу и воспламенит эротические чувства. Впрочем, жильцы квартиры с такой цифрой в номере живут не только чувствами, но и сильным интеллектом.

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Цифра "3" означает успех в области, связанной с физической работой. Она символизирует независимость, страсть и даже гнев. Люди, живущие в такой квартире, бурно болеют острыми воспалительными процессами, которые, впрочем, никогда не переходят в хронические болезни. Душевное состояние жильцов часто зависит от их физического самочувствия. Залогом здоровья будут оставаться физическая активность, спорт или физкультура.

Цифра "4" является символом острого ума и сильного интеллекта, способного быстро реагировать на изменяющиеся условия. Люди, живущие под таким номером, добиваются успеха в журналистике, рекламе, часто ездят в командировки. Однако у цифры есть свой "рок" — люди часто берут на себя чужие беды и несчастья. Здоровье им позволит укрепить тихая беседа в кругу верных друзей, а главная физическая нагрузка, которая рекомендована, — это растяжка.

Цифра "5" — это высокое положение в обществе и уверенность в силах. Это цифра "начальника". Но довеском к авторитету и оптимизму идут лишний вес, чревоугодие и болезни печени. Обитатели пятой квартиры — люди, как привило, веселые, оптимисты, и лишь физическая усталость может вызвать в них приступы раздражительности. На работе эти люди умеют совмещать различные методы решения задач, но главным всегда остается мозговой штурм, когда несколько человек объединяют усилия и выбирают лучший вариант.

В квартире под номером "6" всегда живёт крепкая семья. "Шестёрка" символизирует спокойствие и стабильность, любовь и добродушие. Здесь рады новым и старым друзьям, здесь всегда накрыт стол. Люди, живущие здесь, не всегда богаты, достаток часто приходит к ним во второй половине жизни. Но если уж они кого возненавидят, то берегитесь: в ненависти они так же постоянны, как и в любви.

Цифра "7" символизирует философское отношение к жизни, уединение и ориентированность на духовное развитие. В квартире под таким номером лучше не селиться карьеристам или экстремалам. Это квартира для учёных, писателей и поэтов. Как правило, в квартире с таким номером поселяются одинокие домоседы. Их путь часто нелёгок, а их болезни происходят от позвоночника, которому следует уделять много внимания. Даже если в квартире поселятся несколько человек, все они будут по-своему одиноки и независимы друг от друга.

Под номером "8" нумерологи советуют размещать не квартиры, а офисы, так как восьмёрка символизирует деловую активность, рост достатка и энергию. В квартире с таким номером лучше всего жить бизнесменам с амбициями, тем, кто верит в собственный успех, потому что цифра "8" даёт им сверхволю и способность активизировать внутренние силы. Однако жильцам такой квартиры следует сохранять контроль над здоровьем — активная работа может его подорвать, и тогда никакие деньги уже не принесут радости.

И наконец, цифра "9" символизирует знание и мудрость, сострадание и служение. Нумерологи считают, что в квартирах под номером девять следует жить учителям и врачам, священникам и волонтёрам, — в общем, всем тем, кто верой и правдой служит другим людям, сохраняя их здоровье, жизнь и семьи. Девятка — это залог того, что перемены будут редки, а денег в семье много никогда не будет. Чтобы сохранить здоровье, людям нужно обратить внимание на почки и на водный баланс.

Что означает номер вашей квартиры в астрологии

Единица в астрологии означает Солнце, жизненную энергию, амбиции и независимость. Двойка символизирует Луну, сексуальность и взаимопонимание. Тройка отвечает за гармонию, спокойствие и неподвижность. Считается, что это цифра учителей, и она находится под влиянием Юпитера.

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Четверка стала символом мифической планеты Раху и олицетворяет практичность. В такой квартире хорошо селиться неуверенным в себе людям и не стоит селиться трудоголикам — "сгорят" на работе. Пятерка означает активность, общительность и находится под влиянием Меркурия. Если вы журналист, актёр, рекламщик, если вы любите общение, шумные вечеринки, — это ваше число.

Шесть означает Венеру и символизирует дом, гармонию и равновесие. Семь находится под влиянием ещё одной неведомой планеты — Кету — и заставляет людей погрузиться в созерцание.

Восьмёрка — это дружба, достаток, практичность и успех под знаком Сатурна, а девятка — это сострадание, покровительство и благотворительность под знаком Марса. Теперь, когда вы знаете тайную магию номеров квартир, вам будет легче выбрать себе жильё по вкусу и стать счастливее.

Авторы Александр Лаврентьев