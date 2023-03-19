Хиросима на гусеницах: Как австралийский "атомный танк" покорял Вьетнам Почему тяжёлая бронь, добравшаяся до Вьетнама, была сама по себе смертельно опасна — история ядерных испытаний и человеческой беспечности. 18 марта, 23:40 "Центурион". Фото © Getty Images / Jonathan C. Katzenellenbogen

В мировую повестку дня снова вернулись ядерные испытания. За ХХ век немирный атом испытывали многократно в самых необычных обстоятельствах. Часто эти истории приводили к трагедиям. Армия — это, как ни крути, царство хаоса, и некомпетентные балбесы встречаются в рядах вооружённых сил чаще, чем хотелось бы. Но ядерная энергия — это не та субстанция, с которой можно обращаться беспечно. Как ни странно, одна из наиболее вопиющих историй радиоактивной глупости связана с Австралией.

В 1945 году в войска Британии начал поступать новый танк "Центурион". Эта машина опоздала ко Второй мировой, но за время холодной войны успела послужить по всему миру. "Центурионы", само собой, поставлялись и в страны Британского Содружества, в частности в Австралию.

Командующий войсками информирует командиров танков, прежде чем ввести в бой "Центурионы". Фото © Getty Images / Gary McLean / Fairfax Media

Австралия в наше время не входит в ядерный клуб, но в 50-е там всерьёз изучали вопрос о том, чтобы обзавестись атомным оружием. А кроме того, на территории Австралии проводили свои ядерные испытания англичане. С точки зрения Лондона, Зелёный континент — просто рай для ядерных испытаний. Огромные незаселённые пространства, пустыни... Словом, взрывай что угодно сколько влезет. Чем джентльмены и пользовались.

Танк "Центурион" под номером 169041 прибыл в Австралию в 1952 году. Некоторое время его использовали для тренировки экипажей. А в 1953-м ему нашли новое применение.

В октябре 1953 года англичане проводили операцию "Тотем" на полигоне Эму в Южной Австралии. Место — кусок гигантских пустошей посреди ничего. Там британцы решили подорвать две небольшие бомбы — всего 9 и 7 килотонн. Полигон подготовили как следует: самолёты для забора проб воздуха, радиоактивных облаков, почвы и, как водится, натащили некоторое количество техники, чтобы понять, насколько сильно на неё подействует ядерный взрыв.

Среди обречённых на заклание оказался и "Центурион" 169041. Доставить его на место испытаний было той ещё задачей: танк везли на трейлере, но дороги были настолько плохими, а полигон находился в такой глухомани, что последние 200 километров машина ехала до полигона своим ходом, продираясь сквозь камни и колючие кустарники пятидесятитонной тушей.

На полигоне танк увешали датчиками, заправили и загрузили боекомплектом. Внутрь посадили манекены, изображающие экипаж. Перед испытаниями танк завели, все системы активировали, люки закрыли. Словом, он должен был изображать танк в настоящей боевой обстановке под ударом.

Демонстрация преодоления препятствия танком в Англии 30 октября 1953 г. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Keystone

14 октября 1953 года бомбу подорвали в полукилометре от танка на специально построенной вышке.

Итог немало удивил всех. "Центурион" остался, в общем-то, цел. Танк откатился на пару метров. Сорвало боковые экраны, прикрывавшие гусеницы. Оборвало то, что висело на танке снаружи, повредило оптику, люки открылись. Манекены внутри помяло ударной волной и облучило настолько сильно, что, будь это люди, они или не пережили бы удара, или через несколько часов свалились бы от лучевой болезни, а через несколько дней умерли. Но… больше никаких повреждений не было отмечено. Даже двигатель продолжал работать, танк не сгорел, ему не сорвало башню. Короче говоря, после недолгого ремонта он был бы пригоден к повторному использованию.

То, что случилось дальше, выглядело как истинный парад беспечности. Замеры показали излучение, но его сочли незначительным и не представляющим угрозы. "Атомный танк" как следует помыли, после чего экипаж просто уехал на нём.

Никаких защитных средств танкистам не выдали. Нет, никаких костюмов. Нет, даже дозиметра. Экипаж гнал танк 130 миль от полигона, пока у машины не сломался двигатель. Намёк судьбы воспринят не был, и к концу года злополучный "Центурион" извлекли эвакуатором и вернули на базу. Настоящую дезактивацию танк прошёл только после этого.

А через полгода всё-таки снова провели замеры и ужаснулись. Бог весть как замеряли уровень радиоактивности непосредственно после учений, но теперь танк фонил в 60 раз сильнее. Другое дело, что теперь история выглядела как-то совсем некрасиво. Экипаж, который вёл "Центурион" с места испытаний, теперь вроде как имел повышенные шансы на онкологию, как и все, кто имел с ним дело. Танк вторично прошёл дезактивацию и отправился служить.

Танк "Центурион" на скалистом гребне. Фото © Getty Images / Express

В 1968 году танк 169041 с новым двигателем и новой башней поехал во Вьетнам в составе 1-го бронетанкового полка. Его уже тогда называли "атомным танком". В мае 1969-го под погон башни попала граната из РПГ вьетнамского партизана. Граната прошла насквозь боевое отделение и застряла в заднем правом углу.

Экипаж уцелел, только один танкист, рядовой Картер, был ранен так серьёзно, что его пришлось отправить в госпиталь. В 1970 году "атомный" "Центурион" вернулся из Вьетнама, на базе его отремонтировали и оставили служить. В 1977 году "атомный танк" отправился на длительное хранение, а в 1992-м даже поучаствовал в церемонии — на нём ехал начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Коутс во время прощального парада по случаю собственной отставки. Сейчас машина находится в Казармах Робертсона в Палмерстоне. Казалось бы, всё благополучно.

Но в 1990 году 59-летний отставной уорент-офицер (звание в армиях Британского Содружества, грубо говоря, аналог нашего прапорщика) Боб Томпсон, служивший в 50-е в ремонтном подразделении, через газету Geelong Advertiser заявил, что из 16 человек, служивших на "атомном танке", 12 уже умерли от рака и он сам болел. Мало того, неизвестно, как и насколько серьёзно пострадали люди, имевшие дело с запчастями от этой машины: снятой башней, старым двигателем и т.д. Сам Томпсон демонтировал коробку передач с того самого "Центуриона", чтобы смонтировать на другой машине.

Проблема этой истории, как и большинства ядерных катастроф, состоит в том, что мы никогда не можем сказать в каждом конкретном случае, появилось ли онкологическое заболевание у человека из-за работы с радиоактивными элементами или позже. Мы видим только обезличенную закономерность. Рак был и остаётся одной из основных причин смерти у австралийских стариков. Однако цифра, если она правдива, просто устрашает и сильно выходит за рамки обычной.

Однако никаких серьёзных последствий эта история не имела. Дело уже поросло быльём, а установить, что происходило в далёких 50-х, толком не представлялось возможным. Так что разоблачение Томпсона имело эффект камня, брошенного в болото: его пообсуждали в прессе и на форумах в Интернете, а история танка 169041 так и осталась закрытой. Саму же машину можно увидеть, если вас вдруг занесёт в Австралию. Но, пожалуй, трогать броню и сейчас не стоит.

Авторы Иванов Алексей