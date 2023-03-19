"Табор уходит в небо": 5 киноляпов, которые мы до сих пор не замечали Оглавление "Условные цыгане" "Не такая" Рада Опережающий время феминизм Своих не обманывают Унижение мужчины Строптивые кони и женщины. Почему настоящие цыганки никогда не стали бы сниматься в картине позднего советского хита. 21298 21298 Обложка © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарий Эмиль Лотяну, Максим Горький / "Кинопоиск"

Этот фильм стал культовым в СССР и в первый же год проката собрал 65 миллионов зрителей. Ещё бы! Его сценарий был основан на вроде бы знакомых по школьной программе рассказах Горького, но как же далеки были события фильма от суровой советской действительности! На экране кипели такие чувства, что озабоченные родители запрещали своим отпрыскам смотреть "эти цыганские дикости", но это мало кого останавливало. С экрана в скучные будни врывались вольная жизнь конокрада Лойко Зобара, его сумасшедшая страсть к юной гордячке Раде и любовь к свободе. Смотрели запоем, хотя и знали, что финал будет трагическим.

После успеха фильма на творческие встречи с актрисой Светланой Тома, сыгравшей главную героиню, цыгане приходили целыми таборами и наотрез отказывались признавать в близорукой девушке в очках и с хвостиком свою любимицу: "Что это за девчонка? Вы нам Раду обещали!" Поэтому актрисе приходилось соответствовать ожиданиям публики: на сцену она выходила в цыганских нарядах, которые выкупила у "Мосфильма". А однажды в городе Виноградове к Тома подошёл цыганский барон и с упрёком покачал головой: "Ты ведь настоящая цыганка, а скрываешь это. Нехорошо!" Картину приняли самые разные цыгане (и московские, и кочевые), хотя у многих из них остались вопросы к создателям фильма.

"Условные цыгане"

До сих пор никто не может идентифицировать, каких же именно цыган показывают в фильме. Для румынских, о которых, собственно говоря, и писал Максим Горький, они слишком чистенькие, цивилизованные, причёсанные. Даже юбки у всех целёхонькие. На русских цыган тоже совсем не похожи. В общем, цыгане получились "условными".

На самом деле в фильме, который был почти полностью отснят в Закарпатье, снимались московские цыгане, среди которых были представители известных творческих фамилий: Бузылёвы, Жемчужные и Волшаниновы. Они исполняли старинные цыганские песни и консультировали режиссёра Эмиля Лотяну. А на роль массовки был приглашён настоящий кочевой цыганский табор из Закарпатья.

Кадр © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарий Эмиль Лотяну, Максим Горький / "Кинопоиск"

На съёмочной площадке у Лотяну случались с цыганами и конфликты. "Москвичи" требовали повышения зарплаты, а кочевые цыгане то и дело учили режиссёра, как правильно снимать цыган. Лотяну с ними спорил, но относился с большим уважением. Его восхищало, что в таборе даже подростки умеют говорить на нескольких языках. Он видел, что кочевые цыгане отличаются от русских цыган, и старался это передать в фильме. Ну и, конечно, вряд ли цыгане в настоящих таборах чуть что начинали петь, танцевать и трясти плечами, как происходит в фильме. Сейчас это напоминает русские песни и баян, как их любят изображать американцы.

Вообще, режиссёр и актёры тщательно подошли к подготовке съёмочного процесса. Ещё во время подготовки сценария Лотяну объездил множество таборов, смотрел, как живут цыгане, собирал песни, слушал музыку. Актёр Григоре Григориу, игравший Лойко Зобара, две недели жил в настоящем таборе, учился укрощать лошадей. А лёгкость походки Рады вырабатывали, заставляя актрису ходить с тяжёлым грузом на ногах. Ей тоже пришлось учиться ездить верхом.

"Не такая" Рада

Сначала Эмиль Лотяну хотел найти исполнительницу роли Рады среди цыган, высматривая в таборах самых красивых цыганских женщин, но они все наотрез отказывались сниматься в фильме, объясняя режиссёру, что в таборе их не поймут. На съёмках фильма главная героиня обнажалась перед Лойко Зобаром, что было недопустимо. Незамужняя женщина не может обнажаться перед мужчиной, объясняли цыганки свой отказ сниматься в фильме.

Вопрос на самом деле спорный. Например, знаток цыганских обычаев и истории Лилит Мазикина в своих статьях пишет, что у румынских цыган и цыган Бессарабии в старину такое вполне могло случаться. А вот у русских цыган такого быть не могло. Цыгане приходили на фильм целыми таборами, и их возмущало такое поведение героини. Всегда кто-нибудь из женщин говорил вслух, что такого быть не может.

Кадр © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарий Эмиль Лотяну, Максим Горький / "Кинопоиск"

Эпизод с купающимися главными героями, после которого главной героине и пришлось снять с себя одежду, едва не стал для актрисы последним в жизни. Его снимали поздней осенью в ледяной Тисе, вода намочила многочисленные юбки актрисы, и течение понесло её от берега. Так как сцена была эротическая, рядом находилось только несколько человек и спасать актрису было некому — все были заняты процессом съёмок. К счастью, всё обошлось. Правда, позже выяснилось, что одна из камер не работала и часть материала была утрачена. Вообще, в фильм не вошло больше половины отснятого материала: в последний момент Лотяну приказали сделать из двух серий одну.

Эротическая сцена с обнажённой Тома стала в советском кинематографе первой. Из-за неё, по слухам, кто-то из чиновников даже пытался отменить премьеру фильма в Москве. Но потом на него махнули рукой.

Вообще, отношения между режиссёром и актрисой на площадке были напряжёнными. Лотяну часто, не сдерживаясь, кричал на Тома, и однажды она не выдержала и уехала в Москву. Актрису можно было понять: съёмки проходили на 35-градусной жаре, начинались в пять утра и заканчивались затемно. Чего стоила только одна сцена цыганского танца Рады и Лойко в знойной степи! Чтобы верно передать эмоции, режиссёр заставил актёров босыми ногами танцевать на раскалённом от солнца листе железа.

Эмоциональное напряжение зашкаливает, и, если тебя ещё и бездарностью называют, тут у любого нервы сдадут. Светлана была уверена, что её снимут с фильма, но этого не случилось. Вся съёмочная группа вместе с Лотяну сидела в степи и ждала, когда актриса вернётся. Та приехала через десять дней. До конца съёмок Лотяну общался с актрисой сдержанно.

Сцена с обнажёнкой была не единственной претензией цыганок к главной героине. Некоторых не устроил её возраст. Всё-таки у кочевых цыган девушек выдавали замуж очень рано, а героиня Тома явно засиделась в девках. И мало того что засиделась, ещё и выдвигает жениху условия! Где это видано? Объяснить такое поведение можно лишь тем, что Рада — единственная дочь уважаемого в таборе цыгана Данило, которого сыграл Всеволод Гаврилов, и он просто разбаловал девушку.

Опережающий время феминизм

Критику знатоков цыганской жизни вызывает и костюм Рады. Во-первых, у неё, в отличие от канонического цыганского костюма, в два раза больше юбок — не четыре, а восемь. Во-вторых, незамужняя цыганка имела право носить только бусы и браслеты. Главная героиня этим же не ограничивается: в её наряде присутствуют монисто и головные украшения, которые может носить только замужняя женщина. Кроме того, на ней нет ни одной старой или рваной юбки.

Кадр © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарий Эмиль Лотяну, Максим Горький / "Кинопоиск"

Трубку, которую курит юная Рада, можно вообще счесть проявлением феминизма или излишней погоней режиссёра за экзотикой. Курить трубку в таборе женщина могла только в старости, уже родив и вырастив всех своих детей. Это была прерогатива мужчин, и незамужняя девица рисковала получить за такое поведение взбучку. Может, и прав Макар Чудра, произнёсший в самом начале фразу: "Не те цыгане нынче пошли, не те". Впрочем, есть ещё одно объяснение: возможно, детство Рада провела в другом месте, ведь Данило — солдат и привёл дочку с собой в табор после отставки.

Своих не обманывают

Некоторые вопросы возникают и после сцены цыганской драки на ножах на городском рынке. Кстати, ножи были самые настоящие. Исполнитель роли брата Рады Дмитрий Бузылёв наотрез отказался драться на бутафорских, и актёрам выдали настоящие. Вопрос состоит в том, что причиной драки стал обман одного цыгана другим — продажа краденой лошади. По цыганским законам цыгане своих не обманывают.

Унижение мужчины

Кадр © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарий Эмиль Лотяну, Максим Горький / "Кинопоиск"

И уже совершенно возмутительным поведение Рады становится в самом конце, когда она прилюдно унижает Лойко, с которым провела ночь. Девушка хочет, чтобы он встал перед ней на колени и поцеловал руку. Тут, надо сказать, у цыган есть своеобразное представление о нечистоте нижней части женского тела. Женщина может смертельно оскорбить мужчину, лишь переступив через него, а при изгнании из табора проводится специальный ритуал с женской юбкой — ею бьют изгоняемого по голове. Поэтому Рада ставит перед Лойко невыполнимую задачу. Мало того что он накануне лишился всех своих коней и друзей, так теперь он должен прилюдно унизить себя. Разумеется, цыган такого не стерпел. Но и мнение цыган-зрителей было однозначным: если девушка уважает себя — унижать мужчину она не будет.

Несмотря на все эти промахи создателей фильма, советский зритель, в том числе и цыгане, приняли героев картины таких, какие они есть, со всеми странностями и недостатками. В конце концов это всего лишь кино.

Авторы Александр Лаврентьев