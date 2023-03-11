5 народных лекарств из СССР, которыми пользуются до сих пор Оглавление Сода Йод и производные Спирт Скипидар Горчица Настоящих лекарств в аптеках СССР в свободном доступе было немного, и народ, закалённый революциями и войнами, прибегал к собственным методам лечения, многие из которых и сейчас весьма популярны. 55493 55493 Обложка © ТАСС / Бушухин Валерий

Сода

Это было доступное и универсальное средство. Главное, что им лечили в Советском Союзе, — это боль в горле при любых простудных заболеваниях. Методы были самые разные: можно было добавить чайную ложку соды в стакан тёплой воды и полоскать горло раствором каждый час (не очень приятная процедура). Ещё хуже школьнику в СССР приходилось, когда его заставляли пить горячее молоко с содой. Сейчас врачи от такого "лечения" за голову схватятся, а тогда почему-то помогало.

Сода считалась главным средством от зубной боли. Стоматология тогда была доступна не везде, и иногда раствор соды становился настоящим спасением для замученного болью человека. Между прочим, стоматологи до сих пор советуют содовый раствор как верное средство при воспалении дёсен или послеоперационных осложнений.

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Но на этом функции соды не заканчивались. Её активно использовали в хозяйстве: стакан с содой, поставленный в холодильник, избавлял от скверного запаха, содой чистили посуду, отчищали закопчённые котелки, содой мыли хрусталь и рюмки, ею чистили столовое серебро и мельхиор. Сода входила в состав многих чистящих средств в советской промышленности, а дома делали свой чудо-порошок для чистки кафеля и раковин: соединяли мел, соду, разводили водой до кашицы и пускали в ход. Особо въедливые хозяйки добавляли в состав нашатырь или хозяйственное мыло.

Содой отбеливали бельё. До сих пор многие хозяйки добавляют ложку соды в стиральный порошок при стирке кухонных полотенец: она избавляет от неприятного запаха и помогает удалять пятна от чая. Некоторые усердные домохозяйки смесью из мела и соды и сейчас моют холодильники и пожелтевшие алюминиевые батареи и уверяют, что желтизна уходит.

Для советской детворы сода становилась настоящим спасением в жару: поднаторевшие в школьной химии школьники прибегали домой, насыпали чуть-чуть соды в стакан, добавляли туда половину чайной ложки столового семипроцентного уксуса, быстро заливали всё это водой из-под крана и залпом выпивали, пока шла реакция карбоната натрия с кислотой. И никакого сифона не надо было! Однако же дети знали, что часто так делать нельзя: следует соблюдать пропорции и уксусом можно обжечься. Взрослые лечили изжогу содой: её на кончике ножа добавляли в воду и выпивали залпом.

Йод и производные

Это было ещё одно чудесное средство для здоровья. Во-первых, несколько капель йода добавляли в ингаляцию, когда детей заставляли во время простуды сидеть, накрывшись одеялом или толстым полотенцем, над кастрюлей с горячей картошкой или горячим отваром трав и дышать паром. Для советских детей это была та ещё пытка.

Во-вторых, йодом щедро мазали порезы и раны, йодной сеткой лечили уплотнения от уколов и даже бронхит. Но хуже всего приходилось детишкам с диагнозом "ангина". Дело в том, что в СССР были нередки случаи так называемой фолликулярной ангины, когда миндалины с нагноением полностью перекрывали дыхательные пути и человек мог погибнуть. Санобработка миндалин выходила на первый план.

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Вообще, в СССР с пациентами не церемонились, и миндалины при частой простуде просто удаляли. Но до этого их пытались обрабатывать различными лекарственными составами, содержащими йод. Это были такие средства, как йодинол (синяя жидкость почти без вкуса и запаха, которая, в отличие от спиртового раствора йода, не обжигала ни кожу, ни слизистую). Хуже был люголь (йод в спиртовом растворе йодида калия). Он обладал резким запахом и вкусом и заставлял лезть на стену и детей, и некоторых взрослых.

В начале 1990-х йодом стали лечить даже грибковые заболевания ногтей и зубы, им мазали дёсны. Только в XXI веке эндокринологи стали бить тревогу, объясняя пациентам, что при таком использовании йода в организм попадают ударные дозы вещества и некоторые органы (в первую очередь щитовидная железа) могут сильно пострадать.

Возможно, такое повсеместное использование йода в СССР было вызвано дефицитом этого продукта со времён Первой мировой войны. Тогда Россия вообще не производила йод, поставляя его из других стран, и во время боевых действий пережила настоящую йодную блокаду. Уже в 1916 году в стране закончились все запасы йода. Через десять лет советское правительство открыло на северном побережье страны несколько заводов, добывающих йод из водорослей. Но и это проблему не решило: Россия до сих пор поставляет йод из других стран.

Спирт

В СССР спиртом, водкой или самогоном лечились взрослые. В северных районах СССР продавался чистый питьевой спирт, проблем с ним не было, а южнее использовали другие крепкие напитки. Детей растирали спиртом после переохлаждения или при осложнениях после болезни. Делали это, как правило, на ночь, а потом укутывали ребёнка и накрывали ватным одеялом. Это лечение точно не было противным, а после него сладко спалось. Если в доме не было спиртного, детей растирали даже одеколоном.

Ну а старики лечили себя спиртовыми настойками, которые сами же и готовили. Например, от боли в спине делали настойку корня лопуха или других трав на водке. Запах стоял иногда убийственный, но деваться было некуда: таких мазей, как сейчас, не продавали.

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Водкой лечили скотину и домашних питомцев, если захворают, дезинфицировали раны, пытались избавляться от язвы, спиртовой компресс прикладывали к гематоме. Водкой лечили даже желудок: считалось, что одна её ложка перед едой избавит от гастрита. А после Чернобыльской катастрофы некоторые товарищи усиленно выводили ею радиацию. И так "навыводились", что поумирали гораздо раньше своих коллег-трезвенников.

Скипидар

Это высокотоксичное вещество, получаемое из смолы хвойных деревьев, применяли от семи хворей. Скипидаром лечили кожные болезни, грибок, чесотку, изгоняли вшей. В смеси с жиром его использовали для лечения суставов и подагры. А в смеси с пчелиным воском и канифолью избавлялись от нарывов. Крестьяне лечили скипидаром поверхностные травмы скота и в профилактических целях смазывали животным копыта.

В промышленности скипидар применялся как основной растворитель для лаков и краски. Им чистили кисти, очищали от старой краски поверхности, он входил в состав лакокрасочных материалов и применялся для производства камфоры — лекарства для сердечников. Камфору использовали даже чаще, чем скипидар. Ею как раз активно лечили детей, смазывая грудь и спину в случае затяжного влажного кашля. После чего ребёнка сверху закрывали пакетом, закутывали в тёплую шаль и отправляли спать — получалось прогревание. Пахла камфора или другая мазь на основе скипидара резко и даже удушающе.

Камфору до сих пор применяют при заболеваниях сердца и кожи, а камфорное масло закапывают в уши при воспалении. Скипидар по-прежнему остаётся прекрасным средством для смывки краски с любой поверхности.

Горчица

Ещё одно универсальное средство, которое использовали все советские люди, — это горчичный порошок. Детей им лечили при простуде и гриппе: делали самодельные горчичники, насыпали порошок в шерстяные носки и заставляли сутками в них ходить по дому. Женщины делали из порошка маски для волос и добавляли в горячие ванны для расслабления.

В быту горчичный порошок был незаменим — им удаляли жир. Никаких "фейри" тогда не было, а горчичный порошок прекрасно отмывал тарелки, кастрюли, кухонные плиты и раковины. С его помощью можно было без следа собрать пролитое подсолнечное масло. Им удаляли пятна жира с одежды, для чего замачивали испачканное бельё перед стиркой, добавляя в воду две ложки порошка. Смешав горчичный порошок с содой, до блеска отмывали холодильники. Ну и, конечно, точно так же, как и сейчас, из него делали домашнюю горчицу (смешивали с огуречным рассолом и оставляли на ночь на батарее) и готовили майонез.

Авторы Майя Новик