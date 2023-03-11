Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

5 народных лекарств из СССР, которыми пользуются до сих пор

Оглавление
Сода
Йод и производные
Спирт
Скипидар
Горчица

Настоящих лекарств в аптеках СССР в свободном доступе было немного, и народ, закалённый революциями и войнами, прибегал к собственным методам лечения, многие из которых и сейчас весьма популярны.

Опубликовано 11 марта 2023, 19:35
55493
Обложка © ТАСС / Бушухин Валерий

Обложка © ТАСС / Бушухин Валерий

Сода

Это было доступное и универсальное средство. Главное, что им лечили в Советском Союзе, — это боль в горле при любых простудных заболеваниях. Методы были самые разные: можно было добавить чайную ложку соды в стакан тёплой воды и полоскать горло раствором каждый час (не очень приятная процедура). Ещё хуже школьнику в СССР приходилось, когда его заставляли пить горячее молоко с содой. Сейчас врачи от такого "лечения" за голову схватятся, а тогда почему-то помогало.

Сода считалась главным средством от зубной боли. Стоматология тогда была доступна не везде, и иногда раствор соды становился настоящим спасением для замученного болью человека. Между прочим, стоматологи до сих пор советуют содовый раствор как верное средство при воспалении дёсен или послеоперационных осложнений.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Но на этом функции соды не заканчивались. Её активно использовали в хозяйстве: стакан с содой, поставленный в холодильник, избавлял от скверного запаха, содой чистили посуду, отчищали закопчённые котелки, содой мыли хрусталь и рюмки, ею чистили столовое серебро и мельхиор. Сода входила в состав многих чистящих средств в советской промышленности, а дома делали свой чудо-порошок для чистки кафеля и раковин: соединяли мел, соду, разводили водой до кашицы и пускали в ход. Особо въедливые хозяйки добавляли в состав нашатырь или хозяйственное мыло.

Содой отбеливали бельё. До сих пор многие хозяйки добавляют ложку соды в стиральный порошок при стирке кухонных полотенец: она избавляет от неприятного запаха и помогает удалять пятна от чая. Некоторые усердные домохозяйки смесью из мела и соды и сейчас моют холодильники и пожелтевшие алюминиевые батареи и уверяют, что желтизна уходит.

Для советской детворы сода становилась настоящим спасением в жару: поднаторевшие в школьной химии школьники прибегали домой, насыпали чуть-чуть соды в стакан, добавляли туда половину чайной ложки столового семипроцентного уксуса, быстро заливали всё это водой из-под крана и залпом выпивали, пока шла реакция карбоната натрия с кислотой. И никакого сифона не надо было! Однако же дети знали, что часто так делать нельзя: следует соблюдать пропорции и уксусом можно обжечься. Взрослые лечили изжогу содой: её на кончике ножа добавляли в воду и выпивали залпом.

Йод и производные

Это было ещё одно чудесное средство для здоровья. Во-первых, несколько капель йода добавляли в ингаляцию, когда детей заставляли во время простуды сидеть, накрывшись одеялом или толстым полотенцем, над кастрюлей с горячей картошкой или горячим отваром трав и дышать паром. Для советских детей это была та ещё пытка.

Во-вторых, йодом щедро мазали порезы и раны, йодной сеткой лечили уплотнения от уколов и даже бронхит. Но хуже всего приходилось детишкам с диагнозом "ангина". Дело в том, что в СССР были нередки случаи так называемой фолликулярной ангины, когда миндалины с нагноением полностью перекрывали дыхательные пути и человек мог погибнуть. Санобработка миндалин выходила на первый план.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Вообще, в СССР с пациентами не церемонились, и миндалины при частой простуде просто удаляли. Но до этого их пытались обрабатывать различными лекарственными составами, содержащими йод. Это были такие средства, как йодинол (синяя жидкость почти без вкуса и запаха, которая, в отличие от спиртового раствора йода, не обжигала ни кожу, ни слизистую). Хуже был люголь (йод в спиртовом растворе йодида калия). Он обладал резким запахом и вкусом и заставлял лезть на стену и детей, и некоторых взрослых.

В начале 1990-х йодом стали лечить даже грибковые заболевания ногтей и зубы, им мазали дёсны. Только в XXI веке эндокринологи стали бить тревогу, объясняя пациентам, что при таком использовании йода в организм попадают ударные дозы вещества и некоторые органы (в первую очередь щитовидная железа) могут сильно пострадать.

Возможно, такое повсеместное использование йода в СССР было вызвано дефицитом этого продукта со времён Первой мировой войны. Тогда Россия вообще не производила йод, поставляя его из других стран, и во время боевых действий пережила настоящую йодную блокаду. Уже в 1916 году в стране закончились все запасы йода. Через десять лет советское правительство открыло на северном побережье страны несколько заводов, добывающих йод из водорослей. Но и это проблему не решило: Россия до сих пор поставляет йод из других стран.

Спирт

В СССР спиртом, водкой или самогоном лечились взрослые. В северных районах СССР продавался чистый питьевой спирт, проблем с ним не было, а южнее использовали другие крепкие напитки. Детей растирали спиртом после переохлаждения или при осложнениях после болезни. Делали это, как правило, на ночь, а потом укутывали ребёнка и накрывали ватным одеялом. Это лечение точно не было противным, а после него сладко спалось. Если в доме не было спиртного, детей растирали даже одеколоном.

Ну а старики лечили себя спиртовыми настойками, которые сами же и готовили. Например, от боли в спине делали настойку корня лопуха или других трав на водке. Запах стоял иногда убийственный, но деваться было некуда: таких мазей, как сейчас, не продавали.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Водкой лечили скотину и домашних питомцев, если захворают, дезинфицировали раны, пытались избавляться от язвы, спиртовой компресс прикладывали к гематоме. Водкой лечили даже желудок: считалось, что одна её ложка перед едой избавит от гастрита. А после Чернобыльской катастрофы некоторые товарищи усиленно выводили ею радиацию. И так "навыводились", что поумирали гораздо раньше своих коллег-трезвенников.

Как речь Юрия Гагарина перед партийными бонзами чуть не погубила его
Как речь Юрия Гагарина перед партийными бонзами чуть не погубила его

Скипидар

Это высокотоксичное вещество, получаемое из смолы хвойных деревьев, применяли от семи хворей. Скипидаром лечили кожные болезни, грибок, чесотку, изгоняли вшей. В смеси с жиром его использовали для лечения суставов и подагры. А в смеси с пчелиным воском и канифолью избавлялись от нарывов. Крестьяне лечили скипидаром поверхностные травмы скота и в профилактических целях смазывали животным копыта.

В промышленности скипидар применялся как основной растворитель для лаков и краски. Им чистили кисти, очищали от старой краски поверхности, он входил в состав лакокрасочных материалов и применялся для производства камфоры — лекарства для сердечников. Камфору использовали даже чаще, чем скипидар. Ею как раз активно лечили детей, смазывая грудь и спину в случае затяжного влажного кашля. После чего ребёнка сверху закрывали пакетом, закутывали в тёплую шаль и отправляли спать — получалось прогревание. Пахла камфора или другая мазь на основе скипидара резко и даже удушающе.

Камфору до сих пор применяют при заболеваниях сердца и кожи, а камфорное масло закапывают в уши при воспалении. Скипидар по-прежнему остаётся прекрасным средством для смывки краски с любой поверхности.

Каким святым молиться за воинов
Каким святым молиться за воинов

Горчица

Ещё одно универсальное средство, которое использовали все советские люди, — это горчичный порошок. Детей им лечили при простуде и гриппе: делали самодельные горчичники, насыпали порошок в шерстяные носки и заставляли сутками в них ходить по дому. Женщины делали из порошка маски для волос и добавляли в горячие ванны для расслабления.

В быту горчичный порошок был незаменим — им удаляли жир. Никаких "фейри" тогда не было, а горчичный порошок прекрасно отмывал тарелки, кастрюли, кухонные плиты и раковины. С его помощью можно было без следа собрать пролитое подсолнечное масло. Им удаляли пятна жира с одежды, для чего замачивали испачканное бельё перед стиркой, добавляя в воду две ложки порошка. Смешав горчичный порошок с содой, до блеска отмывали холодильники. Ну и, конечно, точно так же, как и сейчас, из него делали домашнюю горчицу (смешивали с огуречным рассолом и оставляли на ночь на батарее) и готовили майонез.

Состояние в семейном архиве: почему советские фотографии могут стать сокровищем
Состояние в семейном архиве: почему советские фотографии могут стать сокровищем
BannerImage
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!