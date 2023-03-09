Как речь Юрия Гагарина перед партийными бонзами чуть не погубила его Оглавление Пробелы Как родители Гагарина пережили оккупацию "Оплошность" Гагарина сгладил Песков Видел ли космонавт Бога в космосе Какое предложение Юрия Гагарина на пленуме ЦК ВКЛСМ вызвало скандал и едва не стоило космонавту осложнений в общественной жизни. 17814 17814 Юрий Гагарин. Обложка © Getty Images / Daily Herald / Mirrorpix

Эту речь первого космонавта планеты не вспоминали 40 лет, а когда вспомнили, она вызвала целый шквал споров и дискуссий. Свидетели произошедшего говорили, что вернувшийся на место Юрий Гагарин, вдруг осознав, что после его речи в воздухе повисла тишина, спросил своего товарища космонавта Валентина Петрова: "Я всё правильно сказал?" Тот успокоил Гагарина: "Ты всё сделал правильно".

Пробелы

Посадочный модуль "Восток" Юрия Гагарина на выставке "Русское пространство". Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

После своего знаменитого полёта 12 апреля 1961 года Гагарин стал не просто героем, он стал символом страны. И, конечно, власти старались использовать этот символ, как говорится, "на всю катушку". Сам Гагарин был не против — он, как и все советские люди, был рад служить своей стране, своему народу, понимал функции, возложенные на него обществом, и старался не просто соответствовать, а делал это с энтузиазмом.

Представьте себе, но уже тогда, в 1960-х годах, патриотическое воспитание молодёжи оставляло желать лучшего. Сосиски на Вечном огне школьники ещё не жарили, а вот историю своих отцов граждане СССР уже начинали забывать: братские могилы приходили в запустение, а захоронения павших воинов иногда переносили подальше от людских глаз. Уже тогда нашлись люди, которые были "за мир во всём мире". Они потихоньку убирали со школьных занятий по НВП винтовки и гранаты, всё меньше рассказывали школьникам об армии и всего через 19 лет после Победы исподволь внушали школьникам, что в армию идут те, кто не нашёл себя в мирной жизни.

Как родители Гагарина пережили оккупацию

Дом, в котором Юрий Гагарин жил в школьные годы. Фото © Wikipedia

У 31-летнего лётчика-космонавта кровью сердце обливалось, когда он узнавал об ужасах оккупации: его семья по полной хлебнула горя в родном селе Клушино под Смоленском. Немцы выселили Гагариных с четырьмя детьми на улицу: им пришлось жить в землянке, которую то и дело заливало водой. Пропитание искали сами: дети рвали по канавам лебеду и крапиву, взрослые разделывали туши убитых при артобстрелах лошадей.

Однажды один из поселившихся в доме Гагариных немцев по кличке Чёрт ради забавы повесил самого младшего из детей, Николая, на его же шарфике. Ребёнка спасала мать, за которой сбегал испуганный Юра. Мальчика привели в чувство, но после этого случая он две недели не ходил. В немецкое рабство были угнаны двое старших детей: Валентин и Зоя. Юрий видел, как немцы травили собаками и отгоняли ударами прикладов матерей, бегущих за своими детьми. Среди них была и его мать — Анна Тимофеевна.

Даже стать лётчиком будущий герой планеты решил во время войны, когда рядом с его селом упал подбитый ЛаГГ, и мальчишка впервые увидел советских лётчиков с орденами на груди. Он точно знал: молодёжь нужно воспитывать на героических примерах отцов и дедов.

"Оплошность" Гагарина сгладил Песков

Юрий Гагарин в кабине учебного реактивного самолёта Л-29 на лётном поле. Точная дата съёмки не установлена. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Сам Юрий вступил в комсомол в 1949 году — в 15 лет. После своего полёта он активно продвигал не только идеи патриотического воспитания, но и старался развить новый для СССР вид спорта — водные лыжи. Но слов о храме Христа Спасителя на пленуме ЦК ВЛКСМ в декабре 1965 года от него явно никто не ждал, ведь все речи на пленуме комсомола были заранее согласованы.

Впрочем, основной посыл речи Юрия был вполне в русле партийной работы. Первый космонавт планеты сокрушался, что школьники плохо знают историю своей страны, что общество уже не помнит героев Гражданской войны, не знает о трудовых подвигах первых пятилеток. Что в киосках Москвы можно купить портреты любимых актёров, но не найдёшь портретов Героев Великой Отечественной войны. Что из 755 видов почтовых марок, выпущенных Министерством связи, Советской армии посвящено только 27.

Космонавт призывал "развивать шефство школ, училищ, институтов над памятниками павших", а потом вдруг отвлёкся от напечатанной речи и произнёс слова, которые могли стоить ему карьеры: "На мой взгляд, мы ещё недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность? Я бы мог продолжить перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много".

Именно после этих слов в огромном зале гостиницы "Юность", где проходил пленум, наступила тишина. Когда Гагарин закончил свою речь и вернулся на место, сгладить его слова постарался следующий оратор, журналист "Комсомолки" Василий Песков, который заговорил о русских храмах, об исторической памяти народа, но тут же заклеймил "церковников" как основных "врагов народа".

Видел ли космонавт Бога в космосе

Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Наказания для первого космонавта планеты не последовало. Не было даже разговора с глазу на глаз. Комсомольцы, как и партийная номенклатура, были вынуждены сделать вид, что "ничего такого" не было. Всё-таки Гагарин прекрасно понимал, кем он стал, какой вес в советском обществе имеет и в каком контексте можно говорить с комсомольцами о храмах.

Но почему он вообще об этом заговорил? Его ближайшее окружение считает, что всему виной поездка космонавтов Гагарина и Петрова в Загорск (ныне Сергиев Посад) в Троице-Сергиеву лавру, где офицеры осмотрели храмы, приложились к раке с мощами Сергия Радонежского. Там же Юрий увидел макет храма Христа Спасителя и узнал о том, что такая "красота" стояла раньше на месте бассейна "Москва", но в 1931 году его взорвали.

Впрочем, ближайшее окружение космонавта говорило ещё и о том, что историю Гагарин знал на отлично. Он не только знал подробности войны 1812 года, он был ею увлечён и частенько напевал сочинённую в 1962 году бардом Юлием Кимом песню "Бомбардирам у трактира сена постелить!" Очевидно, что для советского офицера история государства Российского не делилась на до революции и после, а представляла собой единую линию, длящуюся из прошлого в будущее.

Был ли лётчик-космонавт религиозен? Скорее да, чем нет. Во-первых, он рос в крестьянской семье, был крещён и вырос на рассказах матери о жизни и о вере, были крещены и обе его дочери. Мать Анна Тимофеевна была глубоко верующим человеком. Известен факт, что во время одного из кремлёвских приёмов, на который Хрущёв пригласил и патриарха Алексия I, Анна Тимофеевна стала единственной женщиной, которая осмелилась подойти к патриарху за благословением.

Во-вторых, Анна Тимофеевна водила знакомство со схимонахиней Макарией (Артемьевой), которая жила в селе Тёмкино под Смоленском. Бывал у схимонахини и Юрий Гагарин. О вере Гагарина говорит и тот факт, что на вопрос в неофициальной обстановке, видел ли он в космосе Бога, Герой Советского Союза вполне серьёзно ответил, что тот, кто не встретил Бога на Земле, вряд ли встретит его в космосе.

Есть, правда, и другая история — о том, что этот же вопрос Гагарину в Кремле задал сам Хрущёв. И тот ответил, что видел. "Только никому об этом не говори!" — Хрущёв прижал палец к губам. Скорее всего, это всё же байка, ведь к Богу на ракете не долетишь.

Авторы Майя Новик