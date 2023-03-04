Когда смерть стоит за плечом: Каким святым молиться за воинов Во время боевых действий не бывает неверующих, Лайф собрал необычные случаи спасения молившихся воинов. 3 марта, 23:40 Обложка © Flickr / Saint-Petersburg Theological Academy

Во время военных действий атеистов не бывает. СВО в очередной раз доказывает эту аксиому. Многие знают признание бойца с позывным Хром из батальона "Ахмат", который с помощью Иисусовой молитвы вышел из боя по минному полю. Пятеро бойцов производили разведку боем и нарвались на сотню украинских военных, которые начали бить по ним из миномётов. Товарищи погибли, Хром был ранен, очнулся не скоро и понял, что не выживет, — вокруг шёл бой. Тогда боец стал читать Иисусову молитву. И неожиданно на перелесок, где он лежал, вдруг опустилась полоса белёсого тумана, и по этой "полосе", как по тропинке, раненый воин вышел к своим. Ахматовцы очень удивились, ведь Хром прошёл прямиком по минному полю.

Уже есть достоверные истории, когда бумажные иконки спасали жизнь бойцам. В одной такой бумажный образок, спрятанный за пазухой, остановил осколок снаряда, а в другой — башню танка, внутри которого была иконка Богородицы, пробил украинский снаряд. Пробил, но так и не взорвался. Разве всё это не чудо?

Полковой священник в зоне СВО. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В ходе проведения военных действий и молитва, и исповедь льются легко, а православные батюшки — всегда нарасхват. Но не менее важна для воинов молитвенная поддержка из дома — она тоже может творить чудеса. Например, во время Великой Отечественной войны по молитве матери Евдокии Даниловны Лысенко домой вернулись все десять сыновей.

Кому молиться

Традиционно женщины прибегают к молитвам Пресвятой Богородице — просят о защите мужей, сыновей и дочерей на поле боя. Особым почитанием в годы войны у верующих пользовались две иконы Богородительницы: это "Взыскание погибших" и "Покров Пресвятой Богородицы", но молиться можно перед любой иконой.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Кроме Богородицы о сохранении жизни воина молят архистратига Михаила и Георгия Победоносца. Очень сильной молитвой считается 90-й псалом "Живый в помощи Вышняго...". Эту молитву традиционно зашивают в гимнастёрки и кители. Читать её можно в самые страшные времена, когда смерть буквально стоит за плечом.

О том, чтобы воин не попал в плен, просят святого Николая Угодника, однажды спасшего из заточения несправедливо осуждённого военного; священномученика Дмитрия Солунского и молятся перед иконами Богородицы: Смоленской, "Всех скорбящих радость" и "Умягчение злых сердец".

О тех, кто попал в плен, просят Георгия Победоносца, Николая Угодника и Богородицу. Быстрой помощью славится икона "Покров Пресвятой Богородицы". Просят об освобождении родных и любимых и святую Анастасию Узорешительницу. В Москве храмы во имя этой святой находятся на Тёплом Стане, в Петровско-Разумовском переулке, в Страстном монастыре, в храме иконы Богородицы и в Троице-Сергиевой лавре есть престолы этой святой.

Если воин пропал без вести, молятся воину Иоанну, святым Ксенофонту и Марии и перед иконой Богородицы "Взыскание погибших".

Существует и специальная молитва матери о сыне-воине. В ней женщина просит Иисуса Христа сохранить сына от пуль, стрелы, меча, огня, ран, воды, напрасной смерти, зол, несчастья, предательства и плена.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Как часто надо молиться?

Постоянно. Как только вспомнили о любимом и родном человеке — так и помолитесь за него. Дома можно прочесть длинные молитвы, в дороге или на работе можно произнести про себя короткую молитву-просьбу, чтобы Иисус Христос, Богородица или святые сохранили его от всякого зла.

Главный храм Вооружённых сил России. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Но всё это касается домашней — келейной молитвы. Для храма патриархия РПЦ утвердила особые молитвы: к Пресвятой Богородице и к Иисусу Христу о сохранении жизни, о раненых и о пленных.

Молитва монахов

Но кроме вашей личной молитвы дома и в храме, кроме молитвы вашего приходского священника можно подавать записки в монастыри, где сейчас день и ночь идёт усиленная молитва о российском воинстве. Необязательно приезжать лично, в удалённых монастырях, например на Валааме или в Соловецком монастыре, требы можно заказать и через Интернет.

Молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Важно, чтобы вы были уверены, что зашли на подлинный сайт монастыря. О воине, в том числе о раненом, о пленённом или пропавшем без вести можно заказать сорокоуст о здравии (его будут поминать на службах в течение сорока дней), годовое поминовение или же можно заказать, чтобы монахи поминали его год во время чтения Псалтыри. Это считается очень сильной молитвой. В некоторых монастырях можно заказать молебен перед чудотворными иконами, например, на Валааме можно заказать молебен перед Валаамской иконой Богородицы.

Авторы Майя Новик