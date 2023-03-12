Состояние в семейном архиве: почему советские фотографии могут стать сокровищем Оглавление Отдельные фотографии Подборки фотокарточек Фотоальбомы Фоторамки Фотоувеличители и прочие девайсы Почему нельзя выкидывать фотокарточки родственников, за которые вы можете получить ценный приз и пополнить свой бюджет, подарив вторую жизнь старым снимкам. 20067 20067 Фото © ТАСС / Ura.ru / Александр Мамаев

Отдельные фотографии

В каждой семье есть архив, в котором хранятся старые фотографии. Представьте себе, история вашей семьи может стоить больших денег. Разумеется, речь не идёт о чёрно-белой фотографии друга семьи с шашлыком, если только он не известный писатель или академик. Ценность имеют прежде всего исторические фотографии. К ним относятся различные события, в которых участвовала ваша родня, фотографии на фоне исторических мест, зданий и индустриальных пейзажей, фотографии известных людей и запечатлённые события российской или советской истории.

Например, начальная цена на аукционе фотографии неизвестного красноармейца у стенда для стрельбы 1934 года будет составлять только 500–600 рублей. А цена фотографии процесса восстановления дворца князя Голицына в 1925 году начнётся от 5000. От 6000 стартует цена фотографии, запечатлевшей 1-ю Конную армию по дороге на войну с поляками в 1920 году. За 4200 был продан статичный снимок старинного кабриолета у Аничкова моста, сделанный до революции. От 7–8 тысяч будут стоить фотографии выпускников учебных заведений СССР периода с 1919 года по 1930-е.

Другое дело, если ваш дедушка был профессиональным фотографом. Теперь его репортажные съёмки с мест индустриальных советских строек можно продавать по цене 5–7 тысяч за штуку. За такую цену, например, продаются фотографии известного советского фотографа Александра Галкина, который работал фотокором и был художественным редактором в различных советских издательствах.

Фото совещания начсостава 2-й Украинской дивизии, сделанное в 1928 году, оценивают в 50 000 рублей. Выше ценятся фотографии дореволюционные и периода Первой мировой войны. Например, в 90 000 оценивают владельцы каждую из групповых фотографий, сделанных в лазарете княгини Марии Георгиевны. А за набор из четырёх фотоизображений канонерки "Сивуч" и крейсера "Варяг" в Гельсингфорсе 1910 года на аукционах просят 70 000 рублей.

За подлинные фотографии Булгакова просят по 400 тысяч. Фото Шаляпина с дарственной надписью стоит от 55 тысяч рублей. А панорама Константинополя, отснятая в 1880 году, была продана за 60 000.

Настоящий куш вас ждёт, если вы сумели найти фотографию знаменитости, сделанную не менее знаменитым фотографом. Например, за фотопортрет Менделеева, сделанный в известном фотоателье нижегородского фотографа Максима Дмитриева, с подписью мастера просят миллион. Но, конечно, поставить такую цену мало, нужно ещё найти коллекционера, который оценит лот по достоинству.

Подборки фотокарточек

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Ценятся у коллекционеров подборки фото и семейные фотоархивы. Советские подборки фотографий стоят до 10 000 рублей. Например, за альбом с фотографиями из истории ВМФ СССР или Московского педвуза просят 7000–7500 рублей. За фотоальбом со стройки Байкало-Амурской магистрали 1970-х годов — 6500. А за комплект фотографий аэросъёмки советских городов американскими спутниками НАСА времён СССР просят 50 тысяч. Домашний фотоархив двух омских купеческих семейств, в который входит больше тысячи фотографий, сейчас продают почти за 400 тысяч рублей. А архив снимков 79-й пехотной дивизии Российской императорской армии 1914–1917 годов уже продан за 340 тысяч.

Неизменной популярностью пользуются этнографические коллекции фотографий и подборки с народными промыслами. Например, серия снимков охоты на белуху и рыбного промысла на Русском Севере стоит 120 000. А фотография конца XIX века, на которой изображены коломыйские галичане в национальных костюмах, была продана в сентябре 2022 года за 9500. На этом же аукционе новых владельцев нашли альбом снимков выпускников Духовной академии Санкт-Петербурга 1911–1921 годов и выпускной альбом 1930 года Ленинградского фотокинотехникума — за 18 и 16 тысяч соответственно.

Подборка из 22 снимков знаменитого русского фотографа Прокудина-Горского недавно ушла за 400 тысяч рублей. Часто продавцы пытаются поднять цену фотографий, присоединяя к ним негативы. Но обычно цена от этого сильно не вырастает, если само фото не имеет большой ценности.

Фотоальбомы

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Старинные фотоальбомы сами по себе тоже представляют ценность, ведь их можно спокойно освободить от фотографий, которые просто вставлялись в специальные фигурные прорези в плотной бумаге. Цена у них разная — в зависимости от времени изготовления. Например, альбом с бархатной обложкой 1970-х годов будет стоить от тысячи до двух – двух с половиной тысяч рублей.

Дореволюционные фотоальбомы попроще — в деревянном переплёте и коже — стоят от 3000 до 6000 рублей. Альбом царской России на 12 листов, но в кожаном переплёте, с замком и золотым обрезом можно приобрести уже за 8–15 тысяч.

Но бывают и уникальные вещи. К примеру, фотоальбом, выпущенный в день коронации Николая II, стоит больше 50 000 рублей, а за старинный альбом – музыкальную шкатулку просят 120 000. Фотоальбом конца XIX века с серебряной инкрустацией и золочением, принадлежавший директору Смоленской гимназии Иосифу Гобзе, был продан за 260 000 рублей.

Фоторамки

Фото © Shutterstock

Цена фоторамки зависит от материала, возраста и дизайна. Иногда обычная вырезанная деревенским мастером фоторамка стоит 8–12 тысяч. А за редкую рамку XIX века из гипса просят всего тысячу рублей. Разумеется, дубовая рамка будет стоить дороже, чем из берёзы, а за дореволюционную рамку с розочками из натуральных камней можно выручить до 15–20 тысяч. Бронзовые, латунные и чугунные фоторамки стоят от 10 до 16–18 тысяч рублей.

Фотоувеличители и прочие девайсы

Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев

Вот на чём денег не сделаешь, так это на позднесоветском фотооборудовании. Особенно этим прославился фотоувеличитель УПА. Дело в том, что со временем поролон в футляре, в котором он уложен, начинал активно разлагаться, пачкая сам прибор и намертво прилипая к нему. Поэтому такой фотоувеличитель в сборе сейчас стоит от 500 рублей до полутора тысяч. Фотоувеличитель "Ленинград" стоит чуть дороже — 3000–5000 рублей.

Лампу с красным светом можно приобрести всего за 200–300 рублей. Набор корректирующих светофильтров — за 1500–2000, фотоэкспонометр "Ленинград" — за 300–700, а кюветы для растворов реактивов — за 300–3500 рублей (в зависимости от возраста предмета). Пинцет для извлечения фотографий из раствора стоит 180–250 рублей, а пачки советской фотобумаги продаются сейчас по цене от 150 до 550 рублей.

Авторы Майя Новик