Состояние в семейном архиве: почему советские фотографии могут стать сокровищем Почему нельзя выкидывать фотокарточки родственников, за которые вы можете получить ценный приз, подарив вторую жизнь старым снимкам и пополнив свой бюджет. 7 марта, 23:40 Фото © ТАСС / URA.RU / Александр Мамаев

Отдельные фотографии

В каждой семье есть архив, в котором хранятся старые фотографии. Представьте себе, но история вашей семьи может стоить больших денег. Разумеется, речь не идет о черно-белой фотографии друга семьи с шашлыком, если только он не известный писатель или академик. Ценность имеют прежде всего исторические фотографии. К ним относятся различные события, в которых участвовала ваша родня, фотографии на фоне исторических мест, зданий и индустриальных пейзажей, фотографии известных людей и запечатленные события российской или советской истории.

Например, начальная цена на аукционе фотографии неизвестного красноармейца у стенда для стрельбы 1934 года будет составлять только 500-600 рублей. А цена фотографии процесса восстановления дворца князя Голицина в 1925 году начнется от 5000. От 6000 начнется цена фотографии, запечатлевшей 1-ю Конную армию по дороге на войну с поляками в 1920 году. За 4200 был продан статичный снимок старинного кабриолета у Аничкова моста, сделанный до революции. От 7—8 тысяч будут стоить фотографии выпускников учебных заведений СССР периода с 1919 года по 1930-е годы.

Другое дело, если ваш дедушка был профессиональным фотографом. Теперь его репортажные съемки с мест индустриальных советских строек можно продавать по цене 5-7 тысяч за штуку. За такую цену например, продаются фотографии известного советского фотографа Александра Галкина, который работал фотокором и был художественным редактором в различных советских издательствах.

Фото совещания Начсостава 2-ой Украинской дивизии, сделанное в 1928 году, оценивают в 50 000 рублей. Выше ценятся дореволюционные фотографии и фотографии периода I Мировой войны. Например, в 90 тысяч оценивают владельцы каждую из групповых фотографий, сделанных в лазарете княгини Марии Георгиевны. А за набор из четырех фотоизображений канонерки «Сивуч» и крейсера «Варяга» в Гельсингфорсе 1910 года на аукционах просят 70 тысяч рублей.

За подлинные фотографии Булгакова просят по 400 тысяч. Фото Шаляпина с дарственной надписью стоит от 55 тысяч рублей. А панорама Константинополя, отснятая в 1880 году, была продана за 60 000.

Настоящий куш вас ждет, если вы сумели найти фотографию знаменитости, сделанную не менее знаменитым фотографом. Например, за фотопортрет Менделеева, сделанный в известном фотоателье нижегородского фотографа Максима Дмитриева с подписью мастера просят миллион. Но конечно поставить такую цену мало, нужно еще найти коллекционера, который оценит лот по достоинству.

Подборки фотокарточек

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Ценятся у коллекционеров подборки фото и семейные фотоархивы. Советские подборки фотографий стоят до 10 тысяч рублей. Например, за альбом с фотографиями из истории ВМФ СССР или Московского педвуза просят 7000-7500 рублей. За фотоальбом со стройки Байкало-Амурского магистрали 1970-х годов – 6500. А за комплект фотографий аэросьемки советских городов американскими спутниками НАСА времен СССР просят 50 тысяч. Домашний фотоархив двух омских купеческих семейств, в которую входит больше тысячи фотографий сейчас продают почти за 400 тысяч рублей. А архив снимков 79-й пехотной дивизии Российской императорской армии 1914-1917 годов уже продан за 340 тысяч.

Неизменной полярностью у коллекционеров пользуются этнографические подборки фотографий и подборки с народными промыслами. Например, серия снимков охоты на белуху и рыбного промысла на Русском севере стоит 120 000. А фотография конца XIX века, на которой изображены коломыйские галичане в национальных костюмах, была продана в сентябре 2022 года за 9500. На этом же аукционе новых владельцев нашли альбом снимков выпускников духовной академии Санкт-Петербурга 1911-1921 годов и выпускной альбом 1930 года Ленинградского фото- кинотехникума – за 18 и 16 тысяч соответственно.

Подборка из 22-х снимков знаменитого русского фотографа Прокудина-Горского недавно ушли за 400 тысяч рублей. Часто продавцы пытаются поднять цену фотографий, присоединяя к ним негативы. Но обычно цена от этого сильно не вырастает, если само фото не имеет большой ценности.

Фотоальбомы

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Старинные альбомы для фотографий сами по себе тоже представляют ценность, ведь их можно спокойно освободить от фотографий, которые просто вставлялись в специальные фигурные прорези в плотной бумаге. Цена у них разная, в зависимости от времени изготовления. Например, фотоальбом с бархатной обложкой 1970-х годов будет стоить от тысячи до двух – двух с половиной тысяч рублей.

Дореволюционные альбомы попроще – в деревянном переплете и коже стоят от 3-х до 6 тысяч рублей. Альбом царской России, но в кожаном переплете с замком на 12 листов с золотым обрезом можно приобрести уже за 8—15 тысяч.

Но бывают и уникальные вещи. К примеру, фотоальбом, выпущенный в день коронации Николая II, стоит больше 50 тысяч рублей, а за старинный альбом-музыкальную шкатулку просят 120 тысяч. Фотоальбом конца XIX века, принадлежавший директору Смоленской гимназии Иосфову Гобзе с серебряной инкрустацией и золочением, был продан за 260 тысяч рублей.

Фоторамки

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Цена фоторамки зависит от материала, возраста и дизайна. Иногда обычная вырезанная деревенским мастером фоторамка стоит 8—12 тысяч. А за редкую рамку XIX века из гипса просят всего тысячу рублей. Разумеется, дубовая рамка будет стоить дороже, чем рамка из березы, а за дореволюционную рамку с розочками из натуральных камней можно выручить до 15-20 тысяч. Бронзовые, латунные и чугунные фоторамки стоят от 10 до 16-18 тысяч рублей.

Фотоувеличители и прочие девайсы

Фото © ТАСС / Федор Савинцев

Вот на чем денег не сделаешь, так это на позднесоветском фотообрудовании. Особенно этим прославился фотоувелечитель УПА. Дело в том, что со временем поролон в футляре, в котором он был уложен, начинал активно разлагаться, пачкая сам прибор и намертво прилипая к нему. Поэтому такой фотоувеличитель в сборе сейчас стоит от 500 рублей до полутора тысяч. Фотоувеличитель «Ленинград» стоит чуть дороже – 3000-5000.

Лампу с красным светом можно приобрести всего за 200-300 рублей. Набор корректирующих светофильтров – за 1500-2000 рублей, фотоэкспонометр «Ленинград» – за 300—700 рублей, а кюветы для растворов реактивов за сумму от 300 до 3 500 рублей, в зависимости от возраста предмета. Пинцет для извлечения фотографий из раствора стоит 180-250 рублей. А пачки советской фотобумаги продаются сейчас по цене от 150 до 550 рублей.

Авторы Майя Новик