Сокровища из спортзала: какие мелочи из СССР могут принести до сотни тысяч рублей Оглавление Олимпиада-80 Значки и знаки Марки Награды и кубки Клюшки, статуэтки Клюшки, молочники, винтажные майки, значки и даже серёжки могут уйти на профильных аукционах и сайтах коллекционеров за приличные деньги. 15200 15200 Обложка © ТАСС / Митя Алешковский

В СССР к спорту относились серьёзно, а спортсмены считались элитой наравне с военными, ведь они защищали честь страны на международных соревнованиях. Вся страна сдавала нормы ГТО, бегала кроссы и болела "за наших". В каждой семье были свои чемпионы, свои воспоминания и достижения — пусть даже это и был чемпионат факультета по шашкам или победа дворовой футбольной команды. Ко всем видам спорта относились серьёзно, включая шахматы, спортивное ориентирование или туризм.

Олимпиада-80

Фото © ТАСС / Николай Акимов

До сих пор спросом пользуется всё, что относится к московской Олимпиаде 1980 года. Статуэтки различных олимпийских мишек стоят от одной до пяти тысяч рублей. Силуминовая точилка для карандашей в виде футболиста с символикой Олимпиады теперь стоит больше 80 тысяч рублей.

От 10 до 40 тысяч рублей просят за ювелирные советские подвески с символикой праздника. За серьги, произведённые в СССР на околоспортивную тематику, просят в пределах 70–80 тысяч. А за массивные печатки — от 200 до 400 тысяч. За золотые монеты "100 рублей", выпущенные к Олимпиаде, предлагают в зависимости от дизайна и веса от 95 до 130 тысяч рублей. А за набор таких монет владельцы пытаются выручить от 650 тыс. до миллиона рублей.

Официальный Отчёт об Олимпиаде в трёх томах нынче потянет на 75 тысяч, а винтажная футболка — на три тысячи рублей.

Значки и знаки

Знак ГТО ("Готов к труду и обороне") на цепочке 1930-х. Фото © yacollectioner.ru

За обычные советские значки спортивной тематики выручить можно немного: 30–100 рублей. Совсем другое дело — полные наборы. Набор из четырёх значков с символикой хоккейных клубов "Динамо", "Торпедо", "Спартак" стоит уже 4000 рублей. Знак ГТО ("Готов к труду и обороне") на цепочке 1930-х годов продают за 12 тысяч. В сумму около 15 тысяч оценивается владельцами бронзовый знак участника Второй спартакиады профсоюзов СССР 1935 года. А свердловский значок в честь первого горнолыжного праздника 1934 года обойдётся коллекционеру в 38 000.

Реплики знака "Заслуженный мастер спорта СССР" стоят 750–1000 рублей. А оригиналы в зависимости от редкости оцениваются в сумму от 13–15 до 75–78 тысяч. По такой большой цене продают редкий составной знак, который выпустили до 1947 года; однако цену мало назначить, нужно ещё найти покупателя.

50 000 рублей может принести вам обнаруженный в дедовой заначке знак "Первенство СССР по футболу" 1971 года. Кстати, победителем тогда стал клуб "Динамо". На 10 000 больше может принести продажа набора, который включает в себя четыре знака: "Победитель первенства СССР по стрельбе" 1960-х годов, знак "Мастер спорта" и знак "Почётный мастер спорта" с документами. Ещё дороже — в 70 000 — оценивается экспертами пробный знак "Всесоюзный парад физкультурников" 1939 года.

За знак "Мастер парашютного спорта" 1934 года на аукционах владельцы просят 150 тысяч. А за номерной серебряный довоенный знак инструктора — 200 000.

Марки

Марка 1964 года тематики "Олимпиада в Токио". Фото © philately.ru

Среди советских марок ценятся так называемые чистые марки, то есть негашёные, с родным клеем или без него. Цена сильно зависит от редкости марки, растра, то есть способа печати, типа и её состояния. Гашёные марки на соответствующую тематику стоят буквально копейки — от 10 до 150 рублей.

Негашёные марки той же серии ценятся выше. Например, гашёная с изображением спортивной охоты на волков 1949 года выпуска стоит 300–500 рублей, а негашёная — 10 000. Наборы марок и одиночные марки в зависимости от года и других особенностей оцениваются в сумму от 2500 до 15 000–20 000. Но, конечно, есть у коллекционеров и свои "любимчики". Например, за набор из восьми чистых марок 1949 года растра ВР с изображением видов спорта, среди которых парусный спорт, парашютный, гребля, плавание, лёгкая атлетика и некоторые другие, просят 50 тысяч рублей. Столько же хотят за чистую марку с клеем 1964 года тематики "Олимпиада в Токио". Эта марка имеет свои особенности — дефект на звезде.

За новенькую сорокакопеечную марку "Зимний спорт" 1952 года с пропуском в перфорации просят 60 тысяч. За девять квартблоков чистых марок на тему советского авиаспорта — 120 000. Большой набор на 64 листах негашёных советских марок подобной тематики оценивается в сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Награды и кубки

Кубок "Мавзолей Ленина". Фото © sovcom.ru

Увы, все школьные медали или медали городских соревнований по городкам стоят недорого: 300–700 рублей. Серебро первенства СССР во второстепенных видах спорта оценивается в 10–20 тысяч. Золото чемпионата СССР 1960-х годов стоит около 40 000. Во столько же оценивается серебро чемпионата СССР по некогда очень популярной тяжёлой атлетике. А вот золотая медаль чемпионата страны 1959 года по мотокроссу на мотоцикле с коляской стоит 120 тысяч. За редкий знак "Первенство СССР по регби" 1934 года владельцы хотят 140 тысяч рублей.

Кубки массового производства стоят от 500 рублей до 5 000 — в зависимости от материала изготовления. Более замысловатые и штучные кубки: со сканью, с серебрением, с золочением, с живописью по металлу — стоят от 5 до 15 тысяч рублей.

Столько же стоят кубки ГТО 1950-х годов. За кубки с палехской росписью владельцы хотят от 12 до 30 тысяч — в зависимости от года выпуска. А за кубок из Федоскино, покрытый эмалью, с видами Кремля и мавзолея Ленина просят уже 35 000. Самые дорогие стоят до 50 тысяч рублей. Это довоенные кубки с серебряным основанием и авторской росписью по эмали.

Клюшки, статуэтки

Скульптура "Конькобежка", Дулёвский фарфоровый завод. Фото © meshok.net

Клюшки с автографами сборной команды СССР фанаты могут купить за сумму от 50 до 300 тысяч. Коллекции футбольных и хоккейных программок на аукционах пытаются продать за цену от 150 до 300 тысяч.

Ценятся антикварами различные статуэтки спортивной тематики. Дулёвская "Конькобежка" середины XX века стоит на аукционах около 50 000; фарфоровая фигурка "Юный хоккеист" Ленинградского опытного завода — 55 000. Отреставрированная фигурка футболиста из металла этого же периода — 75 000; а с бронзовой фигуркой на каменной подставке "Горнолыжница, прыгающая с трамплина" 1920-х годов антиквары готовы расстаться за 265 000. За каслинское литьё "Конькобежка Исакова" просят на десять тысяч больше, а с бронзовой статуэткой "Борцы" владельцы готовы расстаться за 510 000.

Даже за, казалось бы, обычный молочник авторства Горбунова, на котором изображены лыжники, владельцы хотят не меньше 50 тысяч рублей. Не иначе, там изображена группа Дятлова, уходящая в последний поход!

В цене различные справочники советского периода. Например, "Тактика бокса" 1952 года продаётся за 25 000, "Теория плавания под парусами" — за 4000. А вот "Основы альпинизма" 1950 года можно купить всего за полторы тысячи рублей.

Авторы Майя Новик