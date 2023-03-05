Советские звёзды, помогавшие КГБ и разведке Оглавление Приманка для французского посла Паспорта для резидентов 20 лет разведки в труппе Большого театра Похищение белого генерала Работа на разведку в тылу немцев Советские актёры, писатели, художники и поэты, использовавшие свой талант на благо Родины, работая на разведку СССР, чьи операции переплюнули задания британского агента и писателя Сомерсета Моэма. 44489 44489 © Wikipedia, © kino-teatr.ru, © kino-teatr.ru, © kino-teatr.ru

В 1980-х годах СССР предала не только партийная верхушка. Союз предали интеллигенты: журналисты, писатели, актёры. Но были в истории нашей страны и другие времена — когда люди из этого круга были не просто патриотами, но и из идейных соображений шли в разведку и работали на КГБ.

Приманка для французского посла

Лариса Кронберг. Кадр © "Олеко Дундич". Режиссёр Леонид Луков, сценаристы Леонид Луков, Антоние Исакович / kino-teatr.ru

В 1954 году в операции по вербовке КГБ французского дипломата Мориса Джана принимала участие выпускница ВГИКа, актриса "Мосфильма" Лариса Кронберг. Она согласилась исполнить роль приманки и без труда закрутила с французом роман. Морису она рассказала легенду, по которой она была замужней дамой, но муж был геологом и, конечно же, находился в длительной командировке в тайге.

Во время очередного свидания муж, которого изображал сотрудник КГБ, заявился "домой" с "другом". Для пущей достоверности оба были одеты как геологи и тащили тяжёлые рюкзаки. Разумеется, "рогоносец" отвесил актрисе несколько пощёчин, а потом поколотил незадачливого любовника. Лариса очень убедительно подыгрывала сотрудникам комитета, то и дело взвизгивая: "Миша! Ты его убьёшь! Остановись!".

Джану грозили серьёзные неприятности, его могли уволить и вернуть во Францию, но добрые люди подсказали ему, что скандал можно замять, обратившись к некоему советскому чиновнику по фамилии Горбунов. Инцидент был исчерпан. А Джан и Горбунов стали чуть ли не друзьями. Разумеется, под фамилией Горбунова скрывался штатный сотрудник КГБ офицер Олег Грибанов.

Кстати, сам Грибанов тоже был связан с кинематографом: это он был сценаристом двух знаменитых шпионских фильмов — "Ошибка резидента" и "Возвращение резидента".

Актрису Ларису Кронберг сами сотрудники комитета характеризовали как даму неукротимую. Даже они не могли держать страстную, эмоциональную и любящую опасность артистку под контролем. Известно, что, работая на КГБ, Кронберг не заработала ровным счётом ничего. Позже её подруга Нонна Мордюкова выбивала для неё квартиру. Но на "Мосфильме" актриса проработала до 1983 года. Вряд ли эпизод с французом был единственным.

Паспорта для резидентов

Павел Громушкин. Автопортрет. Фото © Wikipedia

В годы войны на НКВД работал художник-портретист Павел Громушкин. Он родился в 1913 году в семье иконописца и с детства прекрасно рисовал. Когда семья перебралась в Москву, работал в газетах, дружил с Кукрыниксами и мастером карикатуры Борисом Ефимовым, мечтал стать художником. Но в 1938 году после собеседования с самим Берией стал работать на НКВД — изготавливать поддельные документы для самых известных разведчиков. Это его документами пользовались Павел Судоплатов, Джордж Блейк, Рудольф Абель.

Накануне войны в 1941 году Громушкин выполнял спецзадание в Болгарии, а в 1942-м его забросили в тыл к врагу, где он организовывал партизанские отряды и занимался изготовлением документов для разведчиков и партизан.

Вернувшись к мирной жизни, он всё же сумел реализовать талант художника. В 2008 году в Доме журналиста прошла выставка его картин "Портреты, люди, судьбы. Творческий отчёт". Были там и портреты известных разведчиков.

20 лет разведки в труппе Большого театра

Семён Кауфман. Фото © kino-teatr.ru

20 лет на внешнюю разведку работал солист Большого театра — артист балета Семён Кауфман. Его педагогом был дядя Майи Плисецкой — балетмейстер Михаил Мессерер, а сам Кауфман работал с Улановой, Плисецкой, Стручковой, с Васильевым и Лавровским.

На КГБ ему предложили работать после многочисленных проверок. В начале 1960-х годов во время поездки в Лондон успех у Кауфмана был такой, что его даже пригласили на встречу с премьером Британии — Гарольдом Макмилланом. Артист быстро сообразил, что англичане пытаются склонить его остаться в Британии. Только что, в 1961 году, за границу сбежал танцовщик Нуреев, и Макмиллан был бы рад, если бы в Британии появилась своя звезда балета. Но Кауфман не остался: "У меня жена дома, и вообще — я Родину люблю!"

После чего уже в СССР ему предложили сотрудничать с КГБ. Он выполнял задания в США и во Франции и позже признавался, что они касались работы советского правительства с диссидентами: писателями, художниками. В 1976 году в Париже ему удалось предотвратить теракт, готовившийся против советского торгового представительства, компании "Аэрофлот" и издательства "Глобус". Его готовили латышские и литовские националисты.

По признанию артиста, в последний раз его пытались перевербовать в США в 1977 году. Это сделала какая-то женщина, которая сообщила Кауфману, что если он захочет, то может "продолжить карьеру в США". Кауфман отказался.

Похищение белого генерала

Надежда Плевицкая. Фото © kino-teatr.ru

На спецслужбы СССР работала русская певица, исполнительница народных песен и романсов, обладательница меццо-сопрано Надежда Плевицкая. После Гражданской войны она волей случая оказалась в эмиграции в Париже.

Уроженка Курской губернии, родившаяся в крестьянской семье, с 16 лет работала в цирке, затем была хористкой в Киеве. Обладая уникальным слухом, она, не зная нот, справлялась с самыми сложными партиями. Позже Надежда поступила в балетную труппу и вышла замуж за танцора Эдмунда Плевицкого — солиста Варшавского театра.

В 1909 году певицу на нижегородской ярмарке заметил оперный певец Леонид Собинов. Он пригласил молодую женщину выступить в Московской консерватории, после чего певица вошла в столичный круг богемы. Она водила дружбу с Шаляпиным и Александром Блоком; императрица Александра Фёдоровна одарила её за выступление золотой брошью, а император Николай II плакал, слушая её пение.

Выросшая в крестьянской семье, Надежда никогда не забывала о родных краях. Она много занималась благотворительностью, высылала землякам помощь. А во время Первой мировой войны вместе со вторым мужем — поручиком Шангиным — уехала на фронт и стала сиделкой в госпитале. В эмиграцию попала случайно: после революции во время гастролей оказалась в плену у белых и вместе с ними покинула Россию.

В 1921 году она в последний раз вышла замуж — за генерал-майора Николая Скоблина. Жила во Франции и в Германии, ездила в США с концертами.

Со спецслужбами СССР начала сотрудничать в 1930 году. Вместе с мужем участвовала в похищении большевиками белого генерала Миллера, за что была арестована французами в 1937 году и приговорена к 20 годам каторги. Французский президент отказался её помиловать, и Надежда Плевицкая умерла в 1940 году в тюрьме. Её муж Скоблин пропал при невыясненных обстоятельствах.

Работа на разведку в тылу немцев

С 1941 года работал на НКВД брат советского поэта Серея Михалкова Михаил — поэт и писатель. По заданию разведки он остался на оккупированных территориях и благодаря прекрасному знанию немецкого языка выдал себя за фольксдойче — этнического немца. Выполнял задания в Венгрии, Швейцарии, Бельгии, во Франции; организовывал партизанское движение в Латвии.

В 1945 году он в форме эсэсовца из дивизии "Мёртвая голова" перешёл линию фронта и сдался бойцам Советской армии: нужно было передать ценную информацию. Чтобы его сразу не расстреляли, он продолжал говорить по-немецки и попросил переводчика. Только ему Михалков сообщил, что он сотрудник НКВД и брат человека, сочинившего текст гимна СССР.

После войны Михалков работал уже внутри страны — например, десять лет курировал ясновидящего Вольфа Мессинга. Под псевдонимом Андронов он написал множество патриотических и пионерских песен и несколько повестей о разведчиках.

Авторы Майя Новик