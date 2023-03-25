6 киноляпов из фильма "Полосатый рейс", которые стали известны только сейчас Оглавление Инструктаж и реальность Замки на клетках и проказы шимпанзе Кусок мяса и мифы о стекле Миф об убитом льве Ходящие по воде тигры "Если в каюту войдёт тигр и возьмёт вас зубами за ногу, не надо вырываться", — такая инструкция ждала членов съёмочной группы. 27338 27338 Обложка. Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист

Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

Комедии и в самом деле не было бы, не посети СССР император Эфиопии. Эта страна стала первой в Африке, с которой Советский Союз наладил дипломатические отношения, и в 1959 году император Хайле Селассие I посетил Москву и даже встречался с патриархом РПЦ Алексием I. Легенда гласит, что после официальной части и подписания соглашений генсек Никита Хрущёв повёз короля в советский цирк, где знатные гости попали на представление дрессировщицы Маргариты Назаровой. О том, как реагировал император на тигров Назаровой, история умалчивает, а вот Хрущёв остался в восторге и не просто запомнил её, а распорядился снять фильм о советской девушке-дрессировщице.

Кинематографисты рассматривали три варианта сценария. Первый представлял череду забавных случаев из жизни дрессировщицы, у которой дома живут дикие звери, — его отвергли за очернение советского быта. Второй должен был описывать происходящее в колхозном зоопарке — его "зарубил" сам Хрущёв, указав, что это явная лакировка действительности: таких богатых колхозов в СССР нет. Наконец за основу сценария взяли рассказ писателя-мариниста Виктора Конецкого, в котором моряки везли трёх белых медведей для Мурманского цирка и один из них сбегал из клетки прямо на судне во время рейса. Медведей заменили тиграми и львами, добавили романтическую линию, которую написал автор Алексей Каплер, пригласили известных актёров — и съёмки начались!

Инструктаж и реальность

Главные трудности на съёмочной площадке были связаны с работой с животными. Съёмочную группу и актёров приходилось тщательно инструктировать перед работой. Хищники были хотя и цирковыми, а всё же вполне могли расправиться с кем-нибудь. Поэтому актёрам пришлось пройти инструктаж, пункты которого заставили бы людей менее отважных навсегда отказаться от съёмок. По легенде, там был такой пункт: "Если в вашу каюту войдёт тигр и, к примеру, возьмёт вас за ногу, не нужно вырываться, так как он может сжать челюсти; нужно сильно пихнуть его кулаком в морду, и он уйдёт". По легенде, именно после этого инструктажа кто-то из съёмочной группы сказал: "Сделаем весёлый фильм, если останемся в живых".

Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

Чтобы звери привыкли к людям, перед съёмками и хищники, и актёры были вынуждены провести друг с другом на судне две недели. Конечно, люди несколько попривыкли и перестали бояться животных, но тем не менее на съёмках самых опасных мест их заменяли дублёрами. Например, в сцене, когда старпом (актёр Иван Дмитриев) борется с тигром, его заменил дрессировщик Константиновский. В других эпизодах актёров подменял дрессировщик Аркадий Рудин. Но был один человек, который не только отказался от подмены дублёрами, но и сам придумывал эпизоды с тиграми. Это был Алексей Смирнов, игравший Матроса Кныша. С самого начала он приучал тигров к себе, подкармливал их, а всё для того, чтобы в одном придуманном им самим эпизоде потаскать тигра за хвост.

Замки на клетках и проказы шимпанзе

В фильме снимались цирковые тигры, с которыми работала Маргарита Назарова с мужем Константином Константиновским; льва Васю купили в Херсонском зоопарке, а шимпанзе Пирата нашли в зоопарке Киева. Причём на съёмочной площадке всегда присутствовала его подруга — шимпанзе Чилита. Она сидела на подстилке и смотрела, как её "возлюбленный" работает. Каждые двадцать минут приходилось делать перерывы, во время которых Чилита и Пират обнимались.

Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

Сами съёмки велись на теплоходе "Фрязино", который был на время переименован в "Евгения Онегина", и проходили в открытом море между Одессой и Батуми. Дубли снимать было невозможно: ни одно животное нельзя заставить делать одно и то же дважды. Поэтому группе приходилось импровизировать и подстраиваться под непредсказуемое поведение хищников. Операторам не раз приходилось прятаться от тигров на верху клеток и даже спасаться от них вплавь. Однако основные ляпы в фильме были связаны не с хищниками, а с шимпанзе. По сюжету фильма поставщики тигров дарили капитану судна обезьяну. Обезьяна сбегала и начинала проказничать на борту корабля. И самой серьёзной проказой становился момент, когда шимпанзе открывал двери клеток с хищниками.

В эпизоде на экране отчётливо видно отсутствие на клетках замков, на которые они были заперты ранее. Словно кто-то предварительно прошёл и снял их со всех клеток. Шимпанзе оставалось просто откинуть вбок щеколды, и хищники оказывались на свободе. Конечно, ляп вполне объясним: научить шимпанзе открывать замки ключом можно, вопрос в том, как этого шимпанзе потом удержать в клетке?

Второй ляп тоже связан с обезьяной. Во время эпизода, когда Пират появляется перед командой и поливает всех пеной из огнетушителя, он надевает тельняшку и убегает. На последующих кадрах видно, что шимпанзе снова без тельника.

Третий ляп опять связан с обезьяной и уже совершенно точно простителен для комедии: когда матросы вместо шимпанзе в мешок ловят капитана судна (актёр Алексей Грибов), они тащат его на палубу и выясняют ошибку далеко не сразу, хотя, конечно, вес обезьяны и мужчины спутать невозможно.

Кусок мяса и мифы о стекле

Одним из самых смешных и пикантных моментов фильма стал эпизод с Евгением Леоновым, который моется в ванной в момент массового побега хищников. Увидев одного из них, Леонов сначала прячется в воде, а потом сбегает в чём мать родила. Неведомо откуда появился миф о том, что Леонов-де согласился сниматься в эпизоде, только если между ним и тигром будет "пуленепробиваемое стекло", а режиссёр с операторами якобы обманули актёра.

Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

На самом деле это неправда. Актёр с самого начала проявил мужество и знал, что между ним и тигром не будет преграды. Однако в эпизоде всё равно присутствует киноляп: уровень воды в ванне, когда в неё с головой погружается Леонов, очень высокий, вода почти переплёскивается через бортики. А когда воду в ванной лапой трогает тигр, её уровень намного ниже. Очевидно, что Леонова под водой нет, хотя по сюжету он всё ещё там — под мыльной пеной. Кстати, чтобы тигр по кличке Пурш хоть как-то заинтересовался лежащим в ванне Леоновым, тому под голову привязали... кусок мяса!

Миф об убитом льве

Ещё один миф, который зачем-то сочинили про фильм, — это то, что во время съёмок дрессировщики якобы застрелили старого льва Василия. Сделано это было вроде как для эпизода, где моряки несут на носилках льва, наевшегося снотворного в каюте буфетчика. Мол, лев есть снотворное не хотел и его пристрелили. Не иначе, кому-то очень хотелось очернить и режиссёра фильма Владимира Фетина, и дрессировщиков.

Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

Когда лев отказался есть мясо со снотворным, в него действительно выстрелили, но только шприцем со снотворным из пневматического ружья, после чего и отсняли эпизод. Со львом Васей был связан ещё один забавный случай: однажды товарищи подшутили над главным оператором Дмитрием Месхиевым и, когда он уснул на раскладушке, перенесли его в клетку ко льву. Но ничего страшного не произошло: к этому времени Месхиев подружился с Васей, всячески его подкармливал, и лев его не тронул. После съёмок лев уехал в Ленинградский зоопарк и прожил там до самой смерти.

Ходящие по воде тигры

На самом деле животные на съёмках не пострадали, чего не скажешь о свидетелях кинопроцесса. Особенно туго пришлось некоторым отдыхающим на одесском пляже, где снимали эпизоды с тиграми, вырвавшимися с корабля. "Красиво плывут! Вот та группа в полосатых купальниках!" Кстати, Василий Лановой попал в этот эпизод случайно: приехал отдохнуть в Одессу и попался на глаза режиссёру, который и уговорил его сыграть "короля пляжа".

Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Кинопоиск

С тиграми пришлось повозиться. Не все животные догадались плыть с катера к берегу. Они то и дело возвращались на катер, и тогда операторам приходилось укрываться в каюте. Не всё гладко прошло и на берегу. Во время съёмок тигрица Ллойда перепрыгнула через ограду прямо в толпу зевак. Люди в страхе побежали. Ситуация была очень опасной, в тигрице мог проснуться хищник, но ситуацию спасла женщина Маргарита Назарова: она догнала тигрицу и вернула её назад. Поговаривали и о том, что один из тигров удрал из клетки в Сочи и встретившийся ему на улице старичок неведомым образом забрался на ствол пальмы, снимать его пришлось с пожарной лестницей.

С эпизодом, когда тигры возвращаются "домой" на сухогруз, связан ещё один ляп, возникший, очевидно, в момент монтажа: прямо перед трапом сухогруза хищники прыгают по воде аки по суше — видно, что отдельные кадры были сняты на мелководье и позже вмонтированы.

Страх, который испытывали простые люди при появлении тигров, очень хорошо был передан в одном из последних эпизодов картины водителем машины, которая везёт дрессировщицу и тигров: у него на голове надета клетка. Кстати, с ним связан ещё один ляп. В момент, когда машина тормозит, водителя бросает вперёд — и видно, что никакого руля и лобового стекла перед ним нет.

Но главным пострадавшим от хищников, несомненно, стал один из ассистентов оператора. Молодой паренёк купил себе в Сочи новенькую кожаную куртку и заявился в ней к клеткам с тиграми. Хищники дружно "сказали" "Фу!" — повернулись к нему хвостами и... пометили вонючий предмет. Куртку пришлось выбросить, отстирать её было невозможно. Несмотря на все сложности, фильм получился прекрасным. В первый же год его посмотрели в прокате больше 45 миллионов зрителей.

Авторы Александр Лаврентьев