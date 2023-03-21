Мечты сбываются: 21 мощнейшая аффирмация на взаимную любовь и замужество
Иногда чудеса нужно привлечь к себе специальными словами-заклинаниями. Повторяя их каждый день, вы сможете измениться до неузнаваемости и начать жить так, как мечтали.
Многие люди уже выявили для себя закономерность, что слова имеют свойство сбываться. Аффирмации способны изменить судьбу в лучшую сторону, если искренне в это поверить. Хотите в 2023 году обрести своё счастье, построить семью или выйти замуж? Тогда повторяйте эти волшебные фразы каждый день утром, привлекая в жизнь желанные перемены.
Как работают аффирмации
Как работают аффирмации и почему они нужны. Фото © unsplash
Что вообще собой представляют эти волшебные фразы и как правильно ими пользоваться? Если обратиться к психологии, то это процесс самовнушения позитивных мыслей. Аффирмация — такое утвердительное суждение с положительным настроем, которое помогает человеку помнить о своей цели и верить в то, что всё возможно. Слова и мысли влияют на подсознание, поэтому важно использовать их правильно.
Волшебные аффирмации помогают развить и укрепить уверенность в себе, найти мотивацию и быть заранее настроенным на положительный результат. Повторяя эти фразы, люди чувствуют себя спокойнее и счастливее, они верят, что успех любой задумки точно настанет. А это помогает вести более активный образ жизни и не бояться делать то, что по-настоящему хочется.
Аффирмации для женщин на любовь
Самые действенные аффирмации на день и на любовь. Фото © unsplash
Если вам кажется, что вы готовы перейти на новый этап отношений или хотя бы их начать, то можете попробовать привлечь любовь в свою жизнь с помощью любовных заклинаний. Чтобы аффирмации были эффективными, нужно относиться к ним серьёзно и верить в действенность. Итак, вот 21 сильнейшая фраза для привлечения любви:
- Я привлекаю любовь к себе, так как я этого заслуживаю.
- Я притягиваю любовь и дарю её окружающим.
- Я выбираю, проявляю и принимаю для самой себя счастливое замужество.
- Он целует меня. Обнимает, у нас шикарная интимная жизнь и духовные ценности.
- Я ощущаю близость и гармонию в отношениях с любимым человеком.
- Сегодня я продолжу создавать основу для счастливых и любящих отношений.
- Я привлекаю свою идеальную половинку своей мечты.
- Чем больше я люблю себя, тем больше любит меня мой избранник.
- Все мои мысли о моём замужестве только позитивные.
- У нас самая красивая свадьба. Я в белом платье, и глаза сияют от счастья.
- Я открыта для любви и гармоничных отношений с любимым и любящим меня человеком.
- Я люблю окружающих и люблю себя. Получаю любовь от внешнего мира.
- Моя жизнь насыщена романтическими моментами.
- Мой любимый мужчина сделал мне предложение.
- Я сама хочу замуж.
- Я открываю своё сердце любви и знаю, что заслуживаю этого.
- Вокруг меня много замечательных людей, которым я нравлюсь.
- Я освобождаю место для счастливых и перспективных отношений.
- Взаимная любовь приходит ко мне. И я наслаждаюсь прекрасными гармоничными отношениями.
- Я люблю его всем своим большим сердцем и вижу, что тоже очень нужна.
- Наш брак это союз равных, полноценных, свободных и любящих людей.
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