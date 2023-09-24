Экстрасенс раскрыла, как пропажа вещей говорит о попытке умерших близких предупредить о беде

Даже после смерти близкие люди остаются рядом и подают людям знаки, которые могут предостерегать о беде. О них интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала известная ясновидящая Инесса Алиева.

"Ушедший может по-разному подать знак. Он может прийти во сне, даже с места что-то сдвинуть. Он всячески постарается не допустить трагедию в жизни человека. Чтобы предупредить аварию, они могут не дать человеку выйти из дома, спрятать, например, ключи", — пояснила она.

Кроме того, в доме могут начать пропадать или находиться предметы, оставшиеся, например, от бабушек или дедушек. По словам Алиевой, это является знаком и говорит о разном. Так, если человек обнаружил такую вещь — пусть ждёт хорошего, а если потерял — плохого.