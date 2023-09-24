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24 сентября, 09:30

Экстрасенс раскрыла, как пропажа вещей говорит о попытке умерших близких предупредить о беде

Ясновидящая Алиева: Умершие родственники могут пытаться выйти на связь с живыми

Даже после смерти близкие люди остаются рядом и подают людям знаки, которые могут предостерегать о беде. О них интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала известная ясновидящая Инесса Алиева.

"Ушедший может по-разному подать знак. Он может прийти во сне, даже с места что-то сдвинуть. Он всячески постарается не допустить трагедию в жизни человека. Чтобы предупредить аварию, они могут не дать человеку выйти из дома, спрятать, например, ключи", пояснила она.

Кроме того, в доме могут начать пропадать или находиться предметы, оставшиеся, например, от бабушек или дедушек. По словам Алиевой, это является знаком и говорит о разном. Так, если человек обнаружил такую вещь — пусть ждёт хорошего, а если потерял — плохого.

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Лайф рассказывал, когда подарки бывшего необходимо сжечь. По словам ясновидящей Инны Мишиной, это нужно сделать, если вещь преподнесли в целях применения, но отношения так и не сложились.

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Матвей Константинов
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