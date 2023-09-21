Как с помощью нумерологии и даты рождения узнать цвет своей ауры

Первым делом следует узнать своё число судьбы. Для этого нужно сложить все цифры в дате рождения и привести их к единому значению. Например, если человек родился 15.07.1985, то складываем: 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 5 = 36, 3 + 6 = 9.

Теперь нужно узнать значение и посмотреть характеристики выпавшего вам цвета. Одна оговорка: в случае с числами 11 и 22, если они получились путём сложения, оставьте их как есть. Это исключения из правил.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы один

Как узнать свой цвет ауры по дате рождения? Поможет нумерология. Фото © Shutterstock

Если при сложении всех цифр получилось число один, это означает, что у вас красная аура. Такие люди не склонны к депрессии и хандре, они обладают бесконечной любовью к жизни во всех её проявлениях.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы два

Те, у кого получилась двойка, отмечает нумеролог, психолог и таролог Виктория Крылова, обладают жёлтой аурой. Зачастую это люди общительные и открытые, они любят и умеют работать в команде.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы три

Тройки обладают оранжевым цветом ауры. По словам эксперта, это личности семейные и очень чуткие. У них отлично поучается организовывать семейный бизнес.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы четыре

Какие бывают цвета ауры и как они раскрывают характер человека. Фото © Shutterstock

Коммуникабельные люди с числом судьбы четыре обладают зелёной аурой. В их характере сочетаются такие качества, как ранимость и упёртость, сентиментальность и практичность.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы пять

Если при сложении всех чисел у вас получилась пятёрка, значит, цвет ауры голубой. Как это характеризует человека? Такой оттенок достаётся людям-авантюристам, которые не могут усидеть на месте. Им постоянно хочется приключений.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы шесть

По словам нумеролога, у людей с числом шесть аура синего цвета. Для них "характерны такие качества, как щедрость, спокойствие, ответственность, красота и непоколебимая уверенность в себе", — рассказывает Виктория Крылова.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы семь

Что цвет ауры может рассказать о характере человека? Вычисляем его с помощью нумерологии. Фото © Shutterstock

Если при сложении всех цифр даты рождения получилась семёрка, то у вас аура фиолетового цвета. Она говорит о человеке следующее: способен развить у себя ясновидение и изначально обладает мощной интуицией.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы восемь

"Москве 24" нумеролог рассказала, что число восемь — это розовая аура. Таким людям свойственна тяга к материальному, целеустремлённость и деловитость.

Какого цвета аура у человека с числом судьбы девять

Если при сложении получалась девятка, то цвет вашей ауры бронзовый. Обычно он достаётся личностям с твёрдым характером, у которых на первом месте независимость.