Предадут и в итоге бросят: Знаки зодиака, с которыми никогда не получится построить здоровые отношения
Представители зодиакального круга делятся на семьянинов, неопределившихся и тех, кто никогда не сможет стать примерной второй половинкой. Рассказываем, с кем играть в любовь себе дороже.
Знак зодиака Скорпион
Какими негативными качествами обладают представители знака зодиака Скорпион? Фото © Freepik / allexxandar
Помимо того что Скорпионы считаются самыми опасными и мстительными среди всех представителей зодиакального круга, у них имеется пунктик на контроль. Такой партнёр — тот ещё ревнивец. Может, первое время он попытается контролировать свою вторую половинку и следить за ней незаметно. Но никогда не знаешь, когда Скорпион перейдёт к активным действиям. А всё потому, что этому знаку зодиака важно постоянно чувствовать свою значимость.
Знак зодиака Близнецы
Почему у вас никогда не получится построить нормальные романтические отношения с человеком, который по гороскопу Близнецы. Фото © Freepik / allexxandar
Как рассказывает ясновидящая и шаманка Кажетта, Близнецы не сразу могут определиться с целями в жизни, с каким человеком хотят быть, что сами готовы ему предложить. Им свойственно непостоянство, которое они переносят даже в личные отношения. Из-за этого они часто находятся в подвешенном состоянии. Один из главных минусов отношений с Близнецами — непостоянство. Во-первых, они не начнут серьёзных отношений, пока не рассмотрят все варианты. Во-вторых, трудно предугадать их эмоции и чувства.
"Сегодня они готовы спокойно выслушать и найти компромисс, а завтра хлопнут дверью", — говорит эксперт.
Знак зодиака Дева
Знак зодиака Дева: главные минусы характера и почему с его представителями не стоит создавать пару. Фото © Freepik / allexxandar
В день знакомства Дева постарается вести себя вежливо, покажет свои лучшие стороны. Однако у представителей этого знака зодиака есть несколько негативных черт, из-за которых отношения с ними становятся пыткой. Первое — лицемерие. Девы предвзято относятся к окружающим людям и быстро записывают во враги всех, кто не соглашается с их мнением. Второй минус представителей данного знака зодиака — жажда драмы. Такие партнёры в отношениях будут демонстративно обижаться и игнорировать попытки поговорить, не отвечая на СМС или пропуская звонки и встречи. Из-за непредсказуемости таких людей сильно страдают их близкие.
Знак зодиака Рыбы
Непригодные для отношений знаки зодиака: Рыбы. Фото © Freepik / allexxandar
"Вечерней Москве" ясновидящая, астролог и шаманка Кажетта рассказала, что Рыбы считаются самыми драматичными из всех 12 знаков зодиака. С одной стороны, рождённые под этим созвездием — настоящие романтики: могут написать стихи или даже песню и посвятить понравившемуся человеку. С другой стороны, есть у представителей знака зодиака Рыбы особенность — слишком эмоциональное реагирование на всё, что происходит в жизни. Они с лёгкостью могут небольшую проблему превратить в грандиозный скандал. Поэтому, как только с любимым человеком, который по гороскопу Рыбы, начинается совместный быт, романтика умирает. На общей территории обладателям этого знака зодиака становится тесно, поэтому представители водной стихии превращаются в эгоистов.
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