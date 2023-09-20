Предадут и в итоге бросят: Знаки зодиака, с которыми никогда не получится построить здоровые отношения

Знак зодиака Скорпион

Какими негативными качествами обладают представители знака зодиака Скорпион? Фото © Freepik / allexxandar

Помимо того что Скорпионы считаются самыми опасными и мстительными среди всех представителей зодиакального круга, у них имеется пунктик на контроль. Такой партнёр — тот ещё ревнивец. Может, первое время он попытается контролировать свою вторую половинку и следить за ней незаметно. Но никогда не знаешь, когда Скорпион перейдёт к активным действиям. А всё потому, что этому знаку зодиака важно постоянно чувствовать свою значимость.

Знак зодиака Близнецы

Почему у вас никогда не получится построить нормальные романтические отношения с человеком, который по гороскопу Близнецы. Фото © Freepik / allexxandar

Как рассказывает ясновидящая и шаманка Кажетта, Близнецы не сразу могут определиться с целями в жизни, с каким человеком хотят быть, что сами готовы ему предложить. Им свойственно непостоянство, которое они переносят даже в личные отношения. Из-за этого они часто находятся в подвешенном состоянии. Один из главных минусов отношений с Близнецами — непостоянство. Во-первых, они не начнут серьёзных отношений, пока не рассмотрят все варианты. Во-вторых, трудно предугадать их эмоции и чувства. "Сегодня они готовы спокойно выслушать и найти компромисс, а завтра хлопнут дверью", — говорит эксперт.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева: главные минусы характера и почему с его представителями не стоит создавать пару. Фото © Freepik / allexxandar

В день знакомства Дева постарается вести себя вежливо, покажет свои лучшие стороны. Однако у представителей этого знака зодиака есть несколько негативных черт, из-за которых отношения с ними становятся пыткой. Первое — лицемерие. Девы предвзято относятся к окружающим людям и быстро записывают во враги всех, кто не соглашается с их мнением. Второй минус представителей данного знака зодиака — жажда драмы. Такие партнёры в отношениях будут демонстративно обижаться и игнорировать попытки поговорить, не отвечая на СМС или пропуская звонки и встречи. Из-за непредсказуемости таких людей сильно страдают их близкие.

Знак зодиака Рыбы

Непригодные для отношений знаки зодиака: Рыбы. Фото © Freepik / allexxandar