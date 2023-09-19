Гороскоп любви: Людей каких знаков зодиака можно назвать профи в постели

Знак зодиака, под которым был рождён мужчина, может многое о нём рассказать. И не только про привычки или образ жизни, но поведать и более интимные подробности. Кого можно назвать идеальным любовником?

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен: характеристика и почему считаются идеальными любовниками. Фото © Shutterstock

Случайно познакомившись с обольстительным представителем знака зодиака Овен, например в баре, трудно будет не поддаться на его непосредственность и авантюризм. Если женщина рискнёт и согласится на продолжение вечера, то с большой долей вероятности её ждёт страстная ночь. Но не стоит радоваться. Мужчины, кто по гороскопу Овен, до последнего избегают обязательств. Но, если ночь любви им понравилась, они могут и согласиться на повторение.

Знак зодиака Лев

Кого из представителей зодиакального круга можно назвать секс-гуру: Лев. Фото © Shutterstock

Ещё одним представителем огненной стихии и по совместительству претендентом на звание отличного любовника оказался обладатель знака зодиака Лев. По словам ясновидящей Кажетты, они умеют хорошо проводить время и знают, как сделать позитивной даже самую безнадёжную ситуацию. Невозможно не почувствовать влечение к теплу и харизме, которые излучает само их существо. Считается, что Лев — один из самых сексуальных знаков зодиака.

Знак зодиака Весы

Лучшие любовники по знаку зодиака — мужчины-Весы. Фото © Shutterstock

Удивительно, но со своей вечно сомневающейся и нерешительной натурой представители знака зодиака Весы тоже оказались в числе тех, кого можно назвать гуру секса. Да, с единоразовыми ночными свиданиями у мужчин этого знака дела обстоят не очень, но вот, если к женщине возникло доверие, парень-Весы может раскрыться с неожиданной стороны и открыть "ящик Пандоры" своих сексуальных предпочтений.

Знак зодиака Близнецы

Гороскоп любви и секса: Близнецы и другие знаки зодиака, кого можно назвать лучшими любовниками. Фото © Shutterstock

Для парней, кто по гороскопу Близнецы, не бывает закрытых дверей. Мужчины этого знака зодиака с лёгкостью соблазнят понравившуюся женщину. Ведь ни одна дама не сможет устоять перед их природным обаянием и харизмой. По словам ясновидящей, обладатели знака зодиака Близнецы способны буквально поменяться на глазах, подстроившись под желания человека, который им небезразличен.

Знак зодиака Телец

Любовная совместимость и отношение к сексу: что можно рассказать про мужчину, кто по знаку зодиака Телец