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18 сентября, 12:43

Бабья яма: Ясновидящая рассказала, почему мужчине сложно прижиться в "женской" семье

Экстрасенс Мишина: Мужчине сложно жить в "бабьей яме" из-за царящего матриархата

Бабушка, мама, дочка — семьи, в которых сложно прижиться мужчинам, называются "бабьей ямой". Туда легко провалиться и сложно выбраться. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как избежать этого феномена. По словам экстрасенса, жить в такой семье нормальному мужчине невыносимо, поэтому ему остаётся только бежать.

"Бабья яма" — это то, во что превращается дочь спустя некоторое количество лет после рождения. Её воспитывает только мать. Влияние мужчины либо отсутствует, либо оно слишком незначительное. Создать семью с такой женщиной сложно, потому что мать будет руководить парой, пояснила Мишина.

"Семья живёт по наставничеству матери или бабушки. Мужчина не является авторитетом, а дочь слушает беспрекословно маму, её влияние очень велико. Мужчины либо не выдерживают и уходят, либо полностью подчиняются. Загоняются под женский каблук. Не имеют ни своего слова, ни мнения", пояснила экстрасенс.

По словам ясновидящей, из "бабьей ямы" выбраться можно, но процесс этот сложный. Нужно ограничивать общение с мамой или просто уходить.

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Обложка ©

Unsplash / Becca Tapert

Александра Мышляева
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