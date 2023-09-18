Бабья яма: Ясновидящая рассказала, почему мужчине сложно прижиться в "женской" семье

Бабушка, мама, дочка — семьи, в которых сложно прижиться мужчинам, называются "бабьей ямой". Туда легко провалиться и сложно выбраться. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как избежать этого феномена. По словам экстрасенса, жить в такой семье нормальному мужчине невыносимо, поэтому ему остаётся только бежать.

"Бабья яма" — это то, во что превращается дочь спустя некоторое количество лет после рождения. Её воспитывает только мать. Влияние мужчины либо отсутствует, либо оно слишком незначительное. Создать семью с такой женщиной сложно, потому что мать будет руководить парой, пояснила Мишина.

"Семья живёт по наставничеству матери или бабушки. Мужчина не является авторитетом, а дочь слушает беспрекословно маму, её влияние очень велико. Мужчины либо не выдерживают и уходят, либо полностью подчиняются. Загоняются под женский каблук. Не имеют ни своего слова, ни мнения", — пояснила экстрасенс.

По словам ясновидящей, из "бабьей ямы" выбраться можно, но процесс этот сложный. Нужно ограничивать общение с мамой или просто уходить.