Виктория Райдос рассказала, в какие дни нужно поминать умерших и как это правильно делать

Экстрасенс и победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос начинает с того, что "город мёртвых" — это место, где каждый живой в гостях. Это одно из самых важных правил, о котором стоит помнить, приходя на кладбище.

В основном на кладбища принято приходить в особые дни, которые называются родительскими субботами. Это общие дни для поминовения предков, а не только непосредственно родителей. Виктория Райдос Экстрасенс

Дней этих в году несколько, уточняет экстрасенс, даты могут меняться — всегда лучше уточнить, когда ближайший подходящий день, если планируете посетить могилы своих родных. По традиции в такие дни приводят в порядок не только места погребения, но также и свой дом. Люди обязательно ходят в церковь, а вечером садятся за поминальную трапезу, вспоминая своих уже ушедших близких людей.

Как правильно поминать умерших родственников и когда нужно приходить на кладбище. Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Семейный ужин, вопреки поводу, не носит в себе печати горя. Напротив, детям рассказывают об их предках, смотрят фотографии, вспоминают какие-либо истории из жизни ушедших родных. Их душам очень важно знать — о них не забывали и, что называется, поминали добрым словом. Виктория Райдос Экстрасенс

Виктория Райдос также делает акцент на следующем правиле, говоря, что, вопреки расхожему мнению, в эти дни не стоит оставлять еду и напитки на могилах. Лучше убрать участок, принести с собой цветы, свечи и лампадки. "Не стоит говорить о покойных плохо, вспоминать их неблаговидные поступки или бранить за ошибки. За семейным столом тоже не рекомендуется ругаться, громко смеяться или плакать по кому-либо", — рассказывает победительница "Битвы экстрасенсов".

Это не время скорби или веселья. Это время памяти. Мы воздаём дань уважения жизни своих предков и передаём традиции своим детям. Виктория Райдос Экстрасенс

Можно выделить особые дни, в которые принято проводить такие поминальные мероприятия, подчёркивает эксперт. Они связаны с праздниками, такими как Масленица, Пасха, Троица, Покров. В одних случаях посещение кладбища стоит запланировать перед ними, в других — после.

Главные правила поведения на кладбище, чтобы не разозлить умерших родственников. Фото © ТАСС / AP/ Sergei Grits

Например, на Пасху ходить на могилы к родным не принято, для этого есть специальный день. Он называется Пасха мёртвых, или Радоница. Это всегда вторник и всегда девятый день после традиционной Пасхи. Именно тогда на могиле можно оставить и куличи, и крашеные яйца, и другие угощения. Под запретом только спиртные напитки. Виктория Райдос Экстрасенс