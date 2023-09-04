Почему не стоит искать родственную душу: 7 веских причин

Есть мнение, что у каждого из нас есть родственная душа — человек, с которым отмечается особая близость. Под этим термином имеется в виду партнёр, который будет понимать и принимать вас на все 100%. С ним невозможны ссоры и конфликты, это "настоящая половинка", вместе с кем можно заниматься абсолютно любыми вещами. Нас постоянно бомбардируют рассказами о вечной любви с тем самым "идеальным" партнёром — второй половинкой. Поэтому в голове глубоко засела мысль, а как скорее найти свою родственную душу. Но так ли эта задача № 1 в жизни на самом деле нужна и важна?

1. Совпадение во всём вредно для отношений

Почему на самом деле родственную душу искать в муже не стоит. Фото © Shutterstock

В мужчинах стоит искать не родственную душу, а любовника и друга. Противоположности притягиваются. В кавалерах женщин привлекают сила, обаяние, ум и сексуальность. Сочетание этих качеств и складывается в то большое чувство, которое мы называем любовью. В этом случае два разных человека превращаются в единое целое, образуя те самые "половинки". Психологи, кстати, рекомендуют женщинам искать среди представителей сильного пола тех, в кого можно влюбиться и с кем можно ужиться под одной крышей. А если вам и попадётся родственная душа, то лучше смотрите в её компании любимые сериалы.

2. Предназначены друг для друга? Это плохо

Идея о том, что нам суждено быть с конкретным человеком, может привести к "ошибке достижения" — неверному убеждению, что, как только мы найдем идеального партнёра, все проблемы исчезнут и обретётся вечное счастье. Исследователи подчёркивают: ощущение, что вы предназначены друг для друга, не гарантирует успешных долгосрочных отношений. Верующие в романтическую судьбу склонны избегать конфликтов, чтобы сохранить судьбоносную природу своего союза.

Для некоторых женщин поиск родственной души превратился в такую страсть, что они спокойно оправдывают ею супружеские измены. Как же можно отказать мужчине, который является твоей родственной душой — человеком, посланным небесами и Вселенной? Тип такого мышления может помешать поиску решения проблем и компромиссов, что жизненно важно для здоровых отношений.

3. Необходима вера в развитие пары, а не в судьбу

7 веских причин, почему лучше избегать родственной души и строить отношения с другими людьми. Фото © Shutterstock

Специалист по взаимоотношениям Раймонд Нии ввёл такие термины, как "вера в судьбу" и "вера в развитие", для описания общего подхода человека к поиску и поддержанию романтических отношений. Люди с верой в судьбу полагают, что существует единственный человек, с которым им суждено быть вместе, — вторая половинка. Они считают, что когда найдут "того самого человека", то отношения будут лёгкими и приятными. В отличие от них, люди с верой в развитие вступают в отношения, полагая, что им придётся узнать друг друга получше и расти вместе, проходя через совместный опыт. Их отношения не "предназначены судьбой, чтобы быть вместе", а, скорее, "созданы совместным трудом, чтобы быть вместе".

Эти два сценария показывают, как мы думаем, реагируем и ведём себя в отношениях. Например, люди с верой в судьбу склонны более жёстко подходить к своим партнёрам. Их отношениям либо "суждено быть", либо нет — тогда и места для гибкого подхода к проблемам и открытости к изменениям не находится. Однако люди с верой в развитие обычно ожидают, что проблемы будут возникать, но их отношения станут развиваться по мере совместного решения этих трудностей. Вопреки распространённым мнениям о большой любви, учёные обнаружили, что "вера в судьбу" подрывает стабильность отношений и само ощущение счастья. "Вера в развитие" — это более прочная основа для любви, особенно если вы хотите, чтобы счастье с половинкой длилось долго.

4. Отношения с родственной душой замедляют саморазвитие

Важно понимать, что отношения формируются для удовлетворения различных потребностей. Но когда вы идёте к человеку с большим количеством потребностей, то подобны нищему, а бедолага отдавать преимущество не способен. Если вы действительно хотите совершать выбор, то самое главное — это сделать себя таким, чтобы ваше переживание жизни было приятным само по себе.

Когда вы вступаете в отношения с родственной душой, развитие обоих партнёров сильно замедляется. Вы становитесь сосредоточены друг на друге — комфорт, присутствующий в паре, обволакивает и убивает всякую мотивацию в саморазвитии. Всё самое лучшее произойдёт и в карьере, и в браке, и в отношениях, когда вы будете заниматься собой.

5. Любви с первого взгляда не существует

Иногда встретить свою родственную душу может быть опасно. 7 причин, почему стоит бежать от неё прочь. Фото © Shutterstock

Сколько романтических фильмов вы видели с сюжетом о любви с первого взгляда? Эта концепция — один из элементов поп-культуры, он старательно был навязан. Согласно исследованиям американских учёных, в этой теории мало правды. Мгновенная искра отрицает более глубокую любовь и эмоциональную связь, которая устанавливается со временем.

Интересно, что под любовью с первого взгляда часто понимается момент непреодолимого физического влечения при встрече. Исследования показывают, что настоящая привязанность формируется в процессе более глубокого и значимого взаимодействия. Концепция "любви с первого взгляда" помогает выйти за рамки первичного впечатления. Позвольте отношениям развиваться постепенно и воспользуйтесь возможностью лучше понять друг друга.

6. Родственная душа имеет свойство меняться

Это частая история. Когда нам был созвучен определённый человек, мы были с ним на одной волне. Но люди меняются, из каких-то отношений банально вырастая. Боль, предательство помогают нам взрослеть, умнеть и видеть тех, с кем нам не по дороге. Партнёр может пережить смерть близких, поменять работу и круг общения — это неизменно приведёт к тому, что человек станет другим или даже чужим.

7. Разрыв таких отношений очень болезнен

Чем опасны отношения с "родственной душой" и почему не стоит их строить: 7 причин. Фото ©Shutterstock

Отношения с родственной душой бывает очень сложно закончить, особенно если не вынести из них уроки и не залатать раны в период расставания или ссор. Они поглощают нашу энергию, буквально высасывая жизнь. Такая связь предполагает растворение друг в друге. Вы ощущаете полное слияние с партнёром, что логичным образом при расставании приводит к тому, что вы отрываете человека от сердца с кровью, мясом и сильнейшей болью.