Скорее избавьтесь от этих вещей, ведь по фэншуй хранить их в спальне запрещено

Мы все мечтаем о спальне, которая стала бы мирным оазисом спокойствия, местом, где можно отдохнуть утомлённой душой и найти убежище от хаоса современного мира. Мало кто задумывается, но есть предметы, которые лучше хранить подальше от места сна. Что за предметы такие? Давайте разбираться!

Во-первых, в спальне точно не место картинам с одинокими персонажами. Изображение с человеком, печально стоящим спиной к зрителям, может принести в дом энергию одиночества. Особенно если изображение расположилось в спальне.

Не вешайте в спальне картины с одинокими персонажами. Это влечёт плохую энергетику и не позволяет отдохнуть. Фото © Shutterstock

По этой же причине не следует размещать в комнате для сна предметы, принадлежащие бывшим партнёрам, а также изображения с ними. Какие бы светлые чувства не вызывали эти фотографии, энергетика былых любовников не несёт ничего хорошего. Такие фото в спальне способны спровоцировать душевное беспокойство, постоянную усталость и даже притянуть болезни.

Кроме того, в изголовье кровати не следует вешать изображения движущихся людей, например, бегущих людей, едущих машин или города с высокими зданиями. Все они символизируют активную энергию Ян и могут нарушить спокойный сон.

Какие картины нельзя вешать в спальне в учении фэншуй, ведь они нарушат ваш сон. Фото © Shutterstock

Согласно правилам фэншуй, не следует также размещать у изголовья кровати изображения воды. Дождь и водоёмы, например, не только мешают спать, но и вызовут проблемы с мочеполовой системой.

Зеркала оказывают позитивное влияние на энергетику дома в целом, но спальню украшать ими не стоит. Неправильное расположение стекляшки в комнате для отдыха способно разрушить брак и отвести любовь. Уберите зеркала над или напротив спального места.