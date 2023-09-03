Детям с этими именами в новом учебном году придётся очень непросто

Вот и наступил очередной, а у кого-то и первый учебный год. Если деток ждут новые тетрадки, сложные контрольные и много живого общения, то для родителей начинается очень сложный период со слезами и проверкой домашних заданий до ночи. Но особенно тяжко придётся ребятишкам со следующими именами. Если в списке есть имя вашего ребёнка, крепитесь...

1. Мальчик по имени Максим

Будьте готовы к тому, что этот непоседа Максим будет приносить замечания за поведение. Фото © Shutterstock

Мальчик, кого назвали Максимом, не из тех, кто соответствует стандартам и правилам общества. Он известен своим бунтарским духом и творческим мышлением. Максим — тот самый одноклассник, который предлагает бросить вызов традиционным нормам и подговаривает друзей сбежать с неинтересных ему уроков. Родители, будьте готовы к тому, что этот непоседа будет приносить замечания за поведение, но пятёрки по тем предметам, которые ему нравятся. Мальчик по имени Максим точно знает, чего хочет, это поможет ему во взрослой жизни. Но вот в консервативных учебных заведениях такой ребёнок обречён получать по шапке за своё мнение.

2. Каким окажется ребёнок с именем Антон

Антон любит узнавать новое, стремится быть ответственным и выполнять всё в срок. Однако одноклассникам такой подход нравится не всегда. К тому же поводов дразнить мальчика по имени Антон предостаточно. Чего только стоит история про картошку и дедушку. Но есть же и другие варианты обзывалок на имя Антон, их несложно придумать: Антон — батон; Антошка — коротковат немножко. В общем, если ваш ребёнок пожалуется на то, что его обижают в школе, не оставайтесь в стороне, заступитесь, он будет вам благодарен.

3. Какой характер будет у девочки по имени Елена

Часто на девочек с именем Лена поступают жалобы из-за невнимательности на уроках. Фото © Shutterstock

Девочка с именем Елена — воплощение энтузиазма ко всему, что выходит за рамки обычной учебной программы. От рисования до уроков игры на фортепиано, она всегда готова погрузиться во внеклассную деятельность и творческую стихию. Хотя учёба не является её любимым занятием, стремление носительницы имени Елена к исследованиям наверняка выльется в её профессиональное дело в будущем. Скорее всего, учителя будут жаловаться на то, что девочка невнимательна и относится к урокам спустя рукава. Не обращайте внимания сами и успокойте дочку, названную Еленой. Школа — это не самое важное в длительной перспективе.

4. Анастасия — какой вырастет девочка с этим именем

Анастасии — добрые и улыбчивые девочки, но характер у этих школьниц — ого-го. Девочка с именем Настя неплохо учится, но её склонность к приключениям порой мешает. Она вписывается в любую компанию, может с лёгкостью поладить даже со старшеклассниками. Однако поведение оставляет желать лучшего. Обладательница имени Анастасия постоянно вляпывается в неприятные истории вместе с друзьями и не может оставаться в стороне, если подруги решили над кем-то поиздеваться. Готовьтесь к тому, что вас вызовут в этом учебном году к классному руководителю.

5. Мальчик с именем Сергей

Каким характером будет обладать мальчик, если его назвать Сергей. Фото © Shutterstock