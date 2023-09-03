Сделано с любовью: 11 ярких примеров народного творчества, вдохновлённых российским флагом

22 августа в России отмечался День Государственного флага. И это ли не повод показать, какие талантливые люди живут у нас в стране? На просторах Интернета Лайф отыскал удивительные примеры произведений народного творчества и рукоделия, вдохновлённых российским триколором и любовью к Родине. Рассказываем, до чего додумались умельцы-патриоты.

Флаг России может быть вкусным — чудо, а не торт

Видео © ТikTok / Кондитер Поля

А вы знали, что наш триколор может быть вкусным? Умельцы из Сети это доказали. В следующий раз, ломая голову над тем, выбрать вам "Красный бархат" или чизкейк в качестве десерта, приготовьте лучше торт в цветах флага России! Такой креатив точно оценят.

Кольцо-триколор из бисера

Видео © ТikTok / Самира

Отличный вариант показать, что вы не только способны на такие сложные поделки, но и гордитесь Родиной. Кольцо из бисера в расцветке флага России окажется как стильным аксессуаром, так и защитным оберегом для всех, кто захочет наделить его особой силой.

Если делать маникюр, то только с триколором

Видео © ТikTok / denis.nails

Ещё один яркий пример, что наши люди не только патриотичны, но и безумно талантливы. Прекрасный вариант для дам, если те хотят выделиться из серой толпы, — сделать этот маникюр.

Самый патриотичный макияж

Видео © ТikTok / Джейн Остин

Если наши женщины и девушки считаются одними из самых красивых в мире, так почему бы это не подчеркнуть? Вот простой пример пользовательницы "Тиктока", как создать красивый и стильный макияж в цветах российского триколора. Запоминаем способ!

Прекрасные поделки своими руками

Видео © ТikTok / Танюшка Недохудожник

Арт-терапия прекрасно успокаивает нервы у взрослых и прививает любовь к творчеству у детей. Почему бы в честь праздника не сделать такую красивую поделку? Просто, креативно, патриотично.

Флаг России даже в компьютерных играх

Видео © ТikTok / Игровой мир

Многие из взрослых любят сетовать на молодёжь. Мол, всё время проводит за компьютером и делает там не пойми что. Как оказалось, даже в игрушках подрастающие патриоты украшают себе искусственные миры российскими флагами. Гордимся.

Творческое самовыражение через маникюр с триколором

Видео © ТikTok / anfiaska.nail

Не верьте слухам, будто современное поколение не патриотично. Автор видео как раз делает акцент на том, что за этими ноготочками к ней приходят современные подростки. Только посмотрите, каким красивым получился маникюр в цветах флага России. Такой дизайн точно оценят все, кто увидит.

И снова подковали блоху

Изображение флага России на подкове блохи. Фото © VK / Владимир Анискин

Все мы в школе читали повесть русского писателя Лескова про Левшу. Там рассказывалось про русского умельца, которому удалось подковать блоху. И, представляете, новосибирский художник Владимир Анискин повторил подвиг придуманного персонажа в реальности! Творец создал удивительную микроминиатюру российского флага и размесил его на подкове блохи. Удивительно!

Патриотичные украшения

Видео © ТikTok / tvoe_ukrashenie_

А вот ещё один вариант, как свою любовь к Родине можно выразить не только через макияж или красивые торты. Такая брошь станет украшением любого образа, будь то строгий офисный костюм, поход в ресторан или даже чья-то свадьба.

Процедуры красоты с нотками патриотизма

Видео © ТikTok / Honey_girls_epil

Воск, с помощью которого удаляют волоски, бывает самых разных цветов и оттенков. Так почему бы не записаться к мастеру-патриоту, который создаст вам красоту на теле с цветами триколора?

Мыло с любимым триколором

Видео © ТikTok / wawi_soap