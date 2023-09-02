7 явных признаков, что у вас с мужчиной кармическая связь — проверьте себя и партнёра

Кармической связью принято считать отношения между людьми, которые были знакомы в прошлых жизнях. Эта концепция отношений выходит за рамки обычных сфер притяжения. Случайные встречи могут оказаться следствием прошлых действий. Это своего рода бумеранг, который откликнулся из прошлого, и теперь вам стоит решить, куда его запустить. Обнаружение кармической связи с мужчиной может привести к глубокому пониманию динамики ваших отношений. Хорошо это или плохо, как понять, что вы любили друг друга в прошлых воплощениях?

1. Сильное притяжение

Какие признаки указывают, что вы попали в кармические отношения? Фото © Shutterstock

Вы испытываете друг к другу неконтролируемое физическое притяжение вплоть до боли и жара в теле. При встрече словно теряете голову, и у вас происходит слишком быстрый и бурный сексуальный контакт. Сближение сопровождается почти электрической энергией. Это ощутимая сила, объединяющая влюблённых, её трудно игнорировать, ведь она часто сопровождается чувством комфорта и эйфории от присутствия друг друга.

2. Кажется, будто вы знакомы 100 лет

Главный признак того, что отношения у вас кармические, — это ощущение, будто знаете человека сто лет, хотя в союзе вы не так давно, если вообще решились что-то вместе построить. Дело в том, что в прошлых жизнях вы вполне могли быть друзьями, врагами, родственниками, любовниками или супругами. И пережили вместе какие-то серьёзные события. А теперь вы встретились вновь, чтобы разрешить или, наоборот, углубить проблемы, с которыми не справились в прошлом воплощении.

3. Необъяснимая тяга к незнакомцу

Необъяснимая тяга и полное доверие к незнакомцу свидетельствуют о том, что у вас с этим человеком кармическая связь. Фото © Shutterstock

Иногда возникает плохо поддающаяся логике иррациональная тяга к совершенно незнакомому человеку. Встретились взглядом в метро, перебросились парой слов на отдыхе, обменялись постами в соцсетях — и вот уже оба человека не могут прекратить думать друг о друге, словно влечёт неведомая сила. У вас возникают необъяснимое доверие и тяга к человеку, которого не знаете. Бывало такое? Значит, это точно были кармические отношения.

4. Стремительное развитие отношений

Ваш роман быстро перешёл от знакомства к сексу, совместному проживанию, планированию свадьбы и детей. Один или оба партнёра понимают, что события слишком летят, но противостоять этому не могут. Магия!

5. Жизнь без мужчины не мила

Если вы ни дня не можете прожить без человека, скорее всего, у вас с ним кармическая связь. Фото © Shutterstock

Если ни дня не можете прожить без человека, возможно, вы оказались с ним в кармической связи. Вы перестаёте общаться с родственниками или попадаете в социальный вакуум. Эту мощную эмоциональную привязку объяснить очень сложно, но если даже короткое расставание сводит вас с ума, то это повод задуматься.

6. В этих отношениях много драмы

В кармических отношениях не бывает спокойствия. У пары наблюдаются постоянный накал чувств с периодическими затишьями. И в эти прекрасные моменты внутренний голос нашёптывает, что так будет недолго. Эмоциональные качели превращаются в американские горки. И так будет до тех пор, пока вы не научитесь распознавать триггеры, на которых держится ваш драматический сценарий.

7. Начали происходить резкие перемены в жизни

Кармическая связь с человеком влечёт за собой стремительные перемены в жизни. Фото © Shutterstock