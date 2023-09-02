От отличников до лодырей: Как учатся разные знаки зодиака

Интересно, что успеваемость в школе зависит не только от стараний ребёнка, но и от способностей, которые он получил с самого рождения. На многое также повлияли и звёзды. Ищите знак зодиака своего ребёнка и узнаете, как планеты-покровители распределили таланты между двенадцатью своих протеже.

Знак зодиака Овен

Все люди со знаком зодиака Овен — прирождённые лидеры, им очень важно быть первыми и побеждать. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Рождённые под знаком Овна подобны кролику-энерджайзеру в классе. Их энтузиазм не знает границ, и они часто первыми поднимают руку. Все Овны — прирождённые лидеры, им очень важно быть первыми и побеждать, поэтому школьные предметы дети воспринимают как очередной вызов — быстро загораются и так же быстро остывают. В результате деткам этого знака зодиака сложно доводить любое дело до конца — не хватает терпения, поэтому с первых классов важно вырабатывать внимательность и усидчивость. Если на уроке им неинтересно, малыши будут крутиться и мешать остальным. Но в состязаниях, диспутах они способны блеснуть. Даже если ребёнок со знаком зодиака Овен не староста класса, всё равно он станет негласным лидером, к нему будут прислушиваться другие.

У детей со знаком зодиака Овен в школе чаще встречаются ​​именно поведенческие, а не академические проблемы. Ограничения и правила сложны для непосед. Они чаще всего подбивают своих друзей срывать уроки и разговаривают, когда нужно слушать учителя. Только с возрастом люди со знаком зодиака Овен учатся контролировать свой характер. Поэтому перед выбором военного училища лучше дать им возможность заниматься спортом. Там они точно научатся дисциплине и проявят свои лучшие качества.

Знак зодиака Телец

Ребенок, родившийся по знаком зодиака Телец, отличается упрямством и упорством, невероятно терпелив. Но главное препятствие — это лень. Вставать рано утром — уже трагедия. Гуманитарные науки легче будут даваться, чем точные. Они больше склонны к прекрасному: музыке, рисованию. Для Тельца большее значение играет общение со сверстниками, чем учёба. Учителя любят таких детей, ведь они спокойные и милые, не пытаются спорить или бунтовать, как Овны. Им тоже не по душе школьные правила, но они не будут проявлять своё недовольство.

Знак зодиака Близнецы

Дети-Близнецы всё схватывают на лету, впитывают информацию, как губки, однако поверхностно — в этом их главная проблема. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Дети, родившиеся под знаком зодиака Близнецы, всё схватывают на лету, впитывают информацию, как губки, но поверхностно. Они не вникают в глубину — в этом их главная проблема. Такой ребёнок органично и легко лавирует в информационном потоке. Он всегда расскажет больше, чем нужно, об авторе, теореме и т.д. Родителям необходимо учить детей с этим знаком зодиака терпению и трудолюбию. Они любят естественные науки, различные эксперименты, взрывы и с радостью увлекаются всем новым. Дети-Близнецы легко рассуждают на разных языках и на любую тему, но ошибок в их сочинительстве всегда будет предостаточно. Они хорошие актёры и рассказчики, но очень туманны и нуждаются в руководстве.

Знак зодиака Рак

Рамки школьных правил для ребят, рождённых под знаком зодиака Рак, не мешают — если надо выучить теорему, значит, будут учить. Зачастую это тихий, блестящий ученик, который старательно зубрит каждый предмет, чтобы его не ругали ни родители, ни учителя. Раков обожают одноклассники. Это объясняется тем, что они никому не могут отказать и всегда выполняют домашние задания, причём не только за себя. Дети этого знака зодиака любят историю и зоологию. Там они находят много скрытых эмоций, таких же как их собственные. Эти ребята творят невероятное — механически заучивают параграфы за очень короткое время. Родителям надо принять, что у малышей есть личные предпочтения, и помочь им выбрать интересное увлечение. Маленький Рак погружён в себя, ему трудно себя выразить, поэтому главная задача родителей — научить через творчество раскрывать себя.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев — яркий и харизматичный лидер. Для таких детей важно, чтобы ими восхищались и ценили одноклассники. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Если ваш ребёнок по гороскопу Лев, то ему обязательно захочется быть капитаном футбольной команды либо другой группы детей. Это яркие лидеры, они сразу пытаются завоевать окружающих своей харизмой. Если им не понравится учитель или предмет — ничего страшного, Лев без него легко обойдётся. Но это может плохо сказаться на оценках. Родителям придётся убеждать "короля", что нужно признавать и преодолевать свои слабости.

Точные науки детям-Львам даются легче, их можно увлечь соревнованиями. Это может стать отличным поводом подтянуть какой-либо предмет. Представителям знака очень важно, чтобы ими восхищались и ценили одноклассники, — это как часть имиджа. Если поставили низкую оценку, по их мнению, незаслуженно, это может вызвать негодование и навсегда сказаться на отношении к предмету. Учителя также по-разному могут относиться к Львятам: одни будут его обожать за харизму, а другие — раздражаться от его излишней самоуверенности.

Знак зодиака Дева

С первых дней ребёнок, рожденный под знаком зодиака Дева, будет стараться аккуратно выписывать каждую буковку. Их любят учителя и зачастую выбирают старостами класса. Но именно у представителей этого земного созвездия чаще возникает синдром отличника. Дева требует совершенства во всём, и четвёрка может стать трагедией для такого ребёнка. Малышам удаётся добиться многого упорством и дисциплиной, у них всегда есть план, которого они придерживаются.

Родителям нужно приучать прагматичную маленькую Деву к развлечениям, общению с друзьями, чтобы вся жизнь не была расписанием по часам, что и когда сделать. Дети этого знака зодиака стараются избегать публичных выступлений, боятся творческих проектов, ведь они не поддаются планированию, что им так не нравится. Если чуть надавить на ребёнка, кто по гороскопу Дева, он сразу теряется. Нужно время, чтобы сообразить, чего же от него хотят.

Знак зодиака Весы

Дети со знаком зодиака Весы умеют понравиться одноклассникам и учителям. Они поддерживают ровные отношения со всеми без исключения. Фото © Shutterstock

Как правило, дети, рождённые под знаком зодиака Весы, умеют понравиться одноклассникам и учителям. Они поддерживают ровные отношения со всеми без исключения. С детства эти ребята будут стремиться к равновесию. В старших классах могут увлечься точными науками. Различные опыты и эксперименты просто завораживают личностей, кто по гороскопу Весы. Они во всём видят красоту и гармонию.

Задача родителей — приучить маленьких Весов всё рассказывать им о школьных проблемах. Научить малыша преодолевать трудности, а не отступать, делать выбор. Если вдруг отношения в классе не складываются, это может стать психологической травмой для ребёнка. Ведь Весы привыкли всем нравиться. Когда в классе возникают группы или конфликтные ситуации, ребёнку с этим знаком зодиака нужен совет родителей, как справиться с трудной ситуацией. У них всегда проблемы с выбором, иногда лучше сменить школу, где более дружелюбные одноклассники.

Знак зодиака Скорпион

В классе ребёнок со знаком зодиака Скорпион может стать настоящей проблемой для неопытного учителя. Это сильный лидер с внутренним стержнем, и такое дитя следует немедленно сделать своим помощником. Он умеет организовать одноклассников, к нему прислушиваются другие дети. Если Скорпиону не нравится преподаватель или предмет, он не будет его учить. Убедить его невероятно сложно, лучше заинтересовать.

Если родители и учителя смогут увлечь ребёнка, кто по гороскопу Скорпион, то вскоре он сможет обогнать своих одноклассников по любому предмету. Ещё задача родителей — приучить, чтобы малыш не обижался и не таил злобу. Объяснить, что одноклассники не со зла шутят или придумывают клички. Это в дальнейшем облегчит жизнь маленькому Скорпиону.

Знак зодиака Стрелец

Детей, кто по гороскопу Стрелец, нужно приучать быть усидчивыми и внимательными. Фото © Shutterstock

Дети, рождённые под знаком зодиака Стрелец, не любят школьные правила и любые ограничения. Но сам процесс обучения и всё новое схватывают на лету. Они обожают путешествия и приключения, поэтому география, история, иностранные языки или астрономия их по-настоящему увлекают. Дети-Стрельцы не любят скуку — они рождены для праздника. С первого класса чад нужно приучать быть усидчивыми, внимательными и терпеливыми. Учителям важно применять нестандартные методы обучения, чтобы этим непоседам было постоянно интересно.

Родителям важно следить, чтобы окружение ребёнка со знаком зодиака Стрелец было благополучным. Они могут связаться с плохой компанией просто от скуки. Маме и папе нужно найти дитятку увлекательное хобби, хороших друзей — и тогда он станет Робин Гудом. Стрелец честен и великодушен, всегда заступится за слабых, любая несправедливость его возмущает.

Знак зодиака Козерог

С детства детей, рождённых под знаком зодиака Козерог, называют "маленькими старичками". Они и выглядят часто старше своих лет и мудрее от рождения. Представителям земной стихии легко даются предметы, где нужны аналитический ум и глубина мышления. Для учителей Козероги — сложные ученики, они всегда найдут рациональное решение, будут задавать "неудобные" вопросы, ведь часто знают намного больше одноклассников. Ответы должны быть обоснованными и с фактами, иначе этот умник просто станет игнорировать неинтересный ему предмет.

Если ребёнок-Козерог считает какой-либо урок увлекательным, то он будет основательно изучать его. Сочинения или рефераты — часто предмет их гордости. Козероги не любят абстракции, всё должно быть основательным, как программирование или алгебра. Им важнее практическое применение. Такие дети любят одиночество, поэтому родители должны приучать их к общению.

Знак зодиака Водолей

Личности, кто по гороскопу Водолей, постоянно исследуют мир и генерируют великие идеи. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Ребёнку со знаком зодиака Водолей всегда будет хотеться что-то изобрести, раскрутить, взорвать и пошкодничать. Они постоянно исследуют мир и генерируют великие идеи. Это заставляет малышей с детства заниматься в кружках химии, физики, астрономии, робототехники и программирования. Личности, кто по гороскопу Водолей, любят необычные вещи: иногда стригут волосы или делают переводные татуировки, чтобы отличаться от своих одноклассников.

Водолей всегда находится будто в другом измерении, а учёба ему не особо мешает. Хотя нельзя их обвинить в хулиганстве, но небольшие шалости представителям этого знака зодиака вполне свойственны. Они часто быстрее всех считают в уме. Если педагог нестандартно мыслит, то может стать кумиром для маленького Водолея. Родителям нужно с детства приучать ребёнка к дисциплине, усидчивости и терпению, тогда его врождённые способности не пропадут даром.

Знак зодиака Рыбы

По статистике, пишет "Вечерняя Москва", дети, рождённые под знаком зодиака Рыбы, хуже всех учатся. Они отвлекаются на уроках, мечтают или витают в облаках. Это тихие мечтатели, которых жалеют учителя. Родители должны помогать таким детям на первых порах. Личности, кто по гороскопу Рыбы, — чувствительные и творческие, такие дети любят читать. Однако на уроках они не заинтересованы и не сильно внимательны. Малыши обладают высокой интуицией и хорошо пишут сочинения.