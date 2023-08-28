Астролог назвала даты рождения людей, для кого ретроградность Меркурия окажется роковой

За весь 2023 год Меркурий ретроградным будет целых четыре раза. Сейчас мы переживаем его третий обратный ход. Многие астрологи настоятельно рекомендуют не паниковать, потому как это время может быть и удачным, и полезным, но только если знать, как себя правильно вести. Есть даже представители определённых знаков зодиака, кто в конце августа 2023 года в ретроградный Меркурий встретит свою любовь.

Люди с какими цифрами в дате рождения столкнутся в ретроградный Меркурий с судьбоносными выборами и испытаниями. Фото © Shutterstock

Помимо общих запретов, например, что в обратное вращение светила нельзя начинать новых серьёзных дел, есть действительно важные правила, которые не стоит нарушать. Большинство звездочётов в один голос твердят: менять работу в ретроградный Меркурий нельзя. Если есть выбор и возможность, лучше перенести это решение на вторую половину сентября, когда планета не просто повернётся в привычную сторону, но и перестанет "фонить".

Однако даже если вы не планировали менять место работы, сжигать мосты или в целом стараетесь следовать всем запретам, чтобы пережить ретроград Меркурия как можно удачнее, это не значит, что судьбоносных и переломных моментов в вашей жизни не случится. Например, астролог Василиса Володина, звезда передачи "Давай поженимся", рассказала, у людей с какими цифрами в дате рождения период ретроградного Меркурия с 23 августа по 3 сентября точно окажется роковым.

Ретроградный Меркурий до 3 сентября 2023 года — кому повезёт изменить свою жизнь. Фото © Freepik / jcomp

14.09.1966 — 15.09.1966

26.09.1966 — 27.09.1966

17.11.1966 — 19.11.1966

07.12.1966 — 8.12.1966

13.12.1966 — 14.12.1966

02.05.1967 — 3.05.1967

12.06.1967 — 13.06.1967

14.09.1967 — 15.09.1967

10.10.1967 — 12.10.1967

11.03.1968 — 12.03.1968

01.04.1968 — 2.04.1968

07.06.1968 — 9.06.1968

11.06.1968 — 14.06.1968

26.08.1968 — 27.08.1968

27.04.1980 — 29.04.1980

11.06.1980 — 12.06.1980

20.06.1980 — 26.06.1980

"Это даты рождения тех, для кого этот поворот Меркурия очень важен лично. Им стоит ждать действительно поворотных ситуаций в жизни, а не только "мелкие хлопоты достали", — написала астролог в своём телеграмм-канале.