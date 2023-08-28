Россиянам рассказали, в каких ситуациях может потребоваться брачный договор

Брачный договор должен быть составлен в письменном виде, лучше его заверить у нотариуса. Об этом заявили в "Роскачестве".

"Брачный договор обязательно нужно заверить у нотариуса. Стоимость такой услуги зависит от расценок фирмы, в которую вы обратитесь, и сложности составления договора под конкретно вашу ситуацию", — отметили в ведомстве.

Такой документ может пригодиться при наличии бизнеса. Его владелец будет получать прибыль на протяжении совместной жизни, следовательно, эти деньги условно могут считаться общим имуществом. А ещё в "Роскачестве" порекомендовали обратить внимание на ситуацию, когда родственники вручают паре подарки.

"Нередко подарок делается роднёй с одной стороны или вкладываются все родственники, но делают это не поровну. В таком случае в брачном договоре можно зафиксировать, кому какая часть в этом имуществе принадлежит", — приводит RT пояснение "Роскачества".

У брачного договора есть приоритет перед Семейным кодексом и правилами раздела имущества, которые там описаны.