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15 августа, 09:01

Адвокат перечислила 6 оснований для лишения родительских прав

Юрист Данильченко рассказала, что за неуплату алиментов лишают родительских прав

Лишение родительских прав — это крайняя мера ответственности, которая применяется судом только за серьёзную провинность родителей. Адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко" Виктория Данильченко назвала Лайфу основания к применению меры.

Во-первых, можно лишить родительских прав, если отец или мать уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, в том числе при неуплате алиментов. Сюда же попадают случаи, когда взрослые не заботятся о здоровье ребёнка, его нравственном, психическом, духовном и физическом развитии, обучении.

"Но если родитель не выполняет эти обязанности из-за тяжёлых обстоятельств и по другим причинам, которые от него не зависят, то его нельзя лишить родительских прав. Если суд посчитает, что детям опасно оставаться с таким родителем, суд может вынести решение об ограничении родительских прав", — отметила юрист.

Во-вторых, основанием являются ситуации, когда родители отказываются без уважительных причин забрать своего ребёнка из родильного дома, больницы, школы, организации социального обслуживания и других подобных учреждений.

В-третьих, отец или мать могут лишиться своих прав в отношении детей, если действуют в ущерб их интересам. Чаще всего это происходит, когда взрослые заставляют малышей или подростков попрошайничать, воровать и даже склоняют к совместному распитию алкоголя.

В-четвёртых, за жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность, тоже можно лишиться своих родительских прав.

В-пятых, суд может прибегнуть к подобной мере ответственности, если родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией. Но данное обстоятельство должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, подчеркнула специалист.

В-шестых, если совершено умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга или иного члена семьи. Однако этот факт должен быть подтверждён вступившим в силу решением суда. По другим основаниям лишать родительских прав нельзя.

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Ранее Лайф писал, что использование неэтичных методов в процессе воспитания ребёнка может "подарить" ему психические проблемы на всю оставшуюся жизнь. К таким "запрещённым приёмам" можно отнести, например, унижение, высмеивание и манипулирование.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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