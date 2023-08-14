Минздрав призвали наказывать родителей за пропаганду "детского веганства"
Глава АИДТ Ветров предложил создать пособия для родителей по кормлению детей
Распространение среди молодых родителей идеи "экологичного" питания детей требует создания специального пособия, в котором будет указана норма потребления ребёнком белков и других веществ животного происхождения. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
В адресованном министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письме глава АИДТ сообщил, что современные мамы и папы всё чаще "пичкают" своих чад лишь растительными продуктами. Такое "детское веганство" нередко приводит к трагичным исходам, напомнил он.
"Прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик", — приводит текст письма RT.
Взрослые вегетарианцы также могут столкнуться с серьёзными проблемами, сообщал Лайф ранее. Из-за нехватки кальция и белка их кости становятся более хрупкими, а риск переломов возрастает.