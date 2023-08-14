Минздрав призвали наказывать родителей за пропаганду "детского веганства"

Распространение среди молодых родителей идеи "экологичного" питания детей требует создания специального пособия, в котором будет указана норма потребления ребёнком белков и других веществ животного происхождения. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

В адресованном министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письме глава АИДТ сообщил, что современные мамы и папы всё чаще "пичкают" своих чад лишь растительными продуктами. Такое "детское веганство" нередко приводит к трагичным исходам, напомнил он.

"Прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик", — приводит текст письма RT.