Врач объяснила, почему вегетарианцы чаще других ломают кости

Люди, которые не едят мяса, особенно веганы, имеют более высокий риск переломов костей. У них более низкий индекс массы тела и меньшее потребление кальция и белка, чем у мясоедов, объяснила в беседе с Лайфом врач –эндокринолог-диетолог ММЦ на Мичуринском проспекте и КДЦ на Белорусской Анна Кривошеева.

Исследователи из Оксфордского университета в Англии доказали, что у веганов на 43% выше риск переломов. Они провели эксперимент с 54 тысячами участников, 30 тысяч из которых были мясоедами, около 8 тысяч ели рыбу, около 15 тысяч были вегетарианцами и почти 2000 — веганами. За 18 лет у них зафиксирован 3941 перелом, чаще всего люди ломали бедро, запястье, руки, лодыжки и ноги.

"Это исследование показало, что веганы, у которых в среднем был более низкий ИМТ, а также меньшее потребление кальция и белка, чем у мясоедов, имели более высокий риск переломов", — объяснила Кривошеева.

Хотя сбалансированный и преимущественно растительный рацион связан с более низким риском развитиях хронических заболеваний, а именно: сердечно-сосудистых и сахарного диабета, люди должны учитывать преимущества и риски такого питания и следить за уровнем кальция и белка. Кроме того, необходимо поддерживать оптимальный ИМТ.

Однако даже если веганы употребляют достаточное количество кальция, это не спасёт их от частых переломов. Всё связано с биодоступностью этого элемента: так, из растительных источников кальций усваивается хуже, чем из молочных продуктов.

"Качество белка — ещё один фактор. Веганы, возможно, потребляют достаточное количество растительных белков, но соотношение аминокислот не поддерживает резорбцию и ремоделирование костной ткани, а также соотношение аминокислот по сравнению с животными белками", — добавила врач.

Как сохранить прочность костей

Важен выбор правильных продуктов. Нужно убедиться, что вы получаете достаточно продуктов, обогащённых кальцием, витамином D и другими важными питательными веществами. Необходимо выполнять силовые упражнения и потреблять достаточное количество калорий.

"Несмотря на результаты оксфордского исследования, веганская диета может быть полезной для здоровья при правильном планировании", — уверена собеседница Лайфа.

Однако веган должен планировать питание таким образом, чтобы обеспечить достаточное потребление важных питательных веществ, например витамина B12, железа, кальция и цинка, заключила медик.