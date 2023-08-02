Бьют по печени и разрушают кости: Составлен топ-5 опасных витаминов для людей старше 40
Врач Беляева: Людям старше 40 лет нужно с осторожностью принимать витамины А и Е
Витамины необходимы для нормальной работы организма, но их переизбыток порой может сильно навредить здоровью. Особенно осторожно стоит принимать жирорастворимые витамины из группы А и Е, а также калий, магний, кальций людям старше 40 лет, предупредила врач общей практики Мария Беляева.
"Их избыток может привести к заболеваниям печени, ослаблению костей и головным болям. С осторожностью следует принимать комплексы, содержащие минеральные вещества (калий, магний, кальций и так далее). Они необходимы организму, но их избыток может привести к поражению почек из-за невозможности их выведения", — объяснила врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Медик посоветовала принимать мультивитаминные комплексы тем, у кого нет к ним противопоказаний и отсутствуют аллергические реакции на их составляющие. В заключение она добавила, что лучше всего перед тем, как принимать любые витамины, посоветоваться с врачом, особенно если они принимаются одновременно с биологическими добавками.
Некоторым категориям россиян приём витамина D показан круглый год, даже летом. Фармаколог рассказала, что он предупреждает развитие деменции и спасает от депрессии, поэтому пожилым и состоящим в группе риска по психическим расстройствам его можно принимать постоянно, но тоже по согласованию с врачом.
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