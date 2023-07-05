"Жидкий сахар": Диетолог опровергла миф о витаминах в варенье

Считается, что есть варенье необходимо, так как в нём содержится много витаминов, но на деле из-за термической обработки фрукты и ягоды лишаются большей части полезных свойств. Об этом заявила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"После варки в варенье практически не остаётся витаминов. Соответственно, варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевой", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Гридина добавила, что, по сути, варенье — жидкий сахар со вкусом фруктов или ягод. Оно противопоказано людям с проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и ожирением. При повышенной кислотности желудка варенье из ананасов и клубники обостряет ситуацию — в итоге могут развиться гастрит и язва.

Справедливости ради она указала и на фрукты и ягоды, которые делают лакомство более полезным. Так, варенье из айвы благоприятно воздействует на работу ЖКТ, а цитрусовые и клюква помогают восполнить дефицит витамина С. При повышенной температуре спасёт только варенье из малины.