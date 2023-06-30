Фармаколог рассказала, в каких случаях показан приём витамина D даже летом
Врач Исаева: Некоторым категориям пациентов нужно принимать витамин D круглый год
Некоторым категориям россиян приём витамина D показан круглый год, даже летом. Об этом рассказала врач-фармаколог Людмила Исаева. По её словам, "солнечный" витамин предупреждает развитие деменции и спасает от депрессии, поэтому гражданам пожилого возраста или состоящим в группе риска по психическим расстройствам его можно принимать постоянно, но только по согласованию с врачом.
Эксперт отметила, что этот витамин участвует в репродуктивной функции мужчин и женщин, поэтому его приём может быть показан парам, которые готовятся к зачатию ребёнка. Кроме того, он защищает сосуды от атеросклероза, поэтому пациенты кардиологов и сосудистых хирургов также могут столкнуться с рекомендацией принимать витамин D даже в летний период.
Маленьким пациентам этот витамин тоже может быть необходим, предупреждает врач.
"Это профилактика рахита и интенсивный рост костей, суставов и связок", — рассказала Исаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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