Фармаколог рассказала, в каких случаях показан приём витамина D даже летом

Некоторым категориям россиян приём витамина D показан круглый год, даже летом. Об этом рассказала врач-фармаколог Людмила Исаева. По её словам, "солнечный" витамин предупреждает развитие деменции и спасает от депрессии, поэтому гражданам пожилого возраста или состоящим в группе риска по психическим расстройствам его можно принимать постоянно, но только по согласованию с врачом.

Эксперт отметила, что этот витамин участвует в репродуктивной функции мужчин и женщин, поэтому его приём может быть показан парам, которые готовятся к зачатию ребёнка. Кроме того, он защищает сосуды от атеросклероза, поэтому пациенты кардиологов и сосудистых хирургов также могут столкнуться с рекомендацией принимать витамин D даже в летний период.

Маленьким пациентам этот витамин тоже может быть необходим, предупреждает врач.

"Это профилактика рахита и интенсивный рост костей, суставов и связок", — рассказала Исаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".