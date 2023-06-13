Кардиолог назвала витамины, необходимые для поддержания здоровья сердца

Заболевания сердца, а также стресс создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм человека в целом. Именно по этой причине важно принимать витамины, которые необходимы для поддержания здоровья сердца. Об этом рассказала врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева.

"Потребление достаточного количества питательных веществ, витаминов, минералов очень важно для нормального функционирования всего организма и сердечно-сосудистой системы в частности. Известно, что благодаря особенностям рациона питания средиземноморских стран их жители редко страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения", — рассказала Игнатьева "Газете.ru".

Особенность такого питания — много зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов. Красное и переработанное мясо необходимо исключить, а вот немного птицы, яйца и кисломолочные продукты — добавить. Однако в этих продуктах нет дневной нормы нутриентов, поэтому важно добавить и витамины.

Например, омега-3 ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты) снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний. Коэнзим Q10 укрепит здоровье и придаст энергии, а магний улучшит работу сердечно-сосудистой и нервной системы и защитит от стрессов. Важно помнить и о физических упражнениях — не менее 150 минут аэробной умеренной активности, резюмировала медик.