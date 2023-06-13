Врач раскрыл причины внезапной остановки сердца у молодых

Внезапная остановка сердца может произойти не только у пациентов, перенёсших серьёзные кардиологические заболевания. Как сообщил терапевт и главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин, сердце может остановиться неожиданно у внешне здоровых людей, ранее не жаловавшихся на здоровье. Какие причины её вызывают и кто находится в зоне риска, медик рассказал "Газете.ru".

По словам доктора, внезапную сердечную смерть (ВВС) могут вызвать патологии сердца. В зоне высокого риска находятся те, кто перенёс остановку сердца, инфаркт миокарда и страдает сахарным диабетом, но в 85% случаев ВСС наступает из-за желудочковых нарушений ритма.

"В меньшей степени к ВСС могут привести артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка или утолщение сердечной стенки, сахарный диабет, высокий уровень холестерина в крови. Также есть случаи ВСС у курильщиков и пациентов с избыточным весом", — рассказал Маскин.

Ещё одна причина ВСС — пируэтная тахикардия. Вне приступов она не проявляется, но можно диагностировать её на ЭКГ. Также иногда сердечная смерть может наступить после сильного удара в грудь, например во время драки, спортивных занятий или игр в бейсбол или хоккей, а произойти это может в любом возрасте. Мужчины умирают в два раза чаще, а шансы спасти человека малы — счёт идёт на минуты.

Если у человека случаются внезапные обмороки, головокружения, резко падает артериальное давление, нужно обязательно идти к кардиологу. Врач даст рекомендации для снижения риска внезапной сердечной смерти, советует Маскин.