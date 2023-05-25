Россиян предупредили, что инфаркт "помолодел"

В последние годы инфаркт помолодел и теперь может возникнуть даже в возрасте 30–40 лет. Об этом предупредил кардиолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев.

В беседе с РИАМО врач уточнил, что есть модифицируемые факторы риска развития инфаркта, то есть те, на которые можно влиять. К проблемам с кровоснабжением может привести курение, повышенный уровень холестерина, а также малоподвижный образ жизни и неправильное питание.