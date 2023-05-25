Россиян предупредили, что инфаркт "помолодел"
Кардиолог Колиев: Инфаркт помолодел и теперь может поразить 30-летних
В последние годы инфаркт помолодел и теперь может возникнуть даже в возрасте 30–40 лет. Об этом предупредил кардиолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев.
В беседе с РИАМО врач уточнил, что есть модифицируемые факторы риска развития инфаркта, то есть те, на которые можно влиять. К проблемам с кровоснабжением может привести курение, повышенный уровень холестерина, а также малоподвижный образ жизни и неправильное питание.
Ранее физик Наталья Клейменова заявила, что утром при магнитных бурях повышается риск инфаркта. По её словам, в этом большую роль играют колебания магнитного поля.
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