Боль в горле и изжога могут быть предвестниками инфаркта и стенокардии

Сердечно-сосудистые заболевания могут сопровождаться симптомами, на первый взгляд никак не связанными с сердцем, например болью в горле, изжогой и храпом. Об этом "Газете.ru" рассказал главврач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.

По его словам, первыми тревожными признаками могут стать мушки в глазах и шум в ушах. Эти сигналы могут говорить о развивающейся гипертонии, последствиями которой при отсутствии лечения могут стать инфаркт, сердечная недостаточность или ишемическая болезнь. Другие признаки гипертонии — бессонница, головокружение, тошнота.

Эксперт утверждает, что не менее значимым поводом для волнений будет и храп с апноэ — повторяющимися остановками дыхания длиной десять секунд и более. Апноэ опасно тем, что во время паузы при дыхании клетки организма перестают получать кислород в нужном количестве, из-за чего развивается гипоксия, от которой повышается нагрузка на сердце и сосуды, а это в перспективе — ишемический инсульт, аритмия и инфаркт миокарда.

О проблемах с сердцем может свидетельствовать и стреляющая боль в челюсти, а также ноющая боль в горле или зубная — часто себя так проявляет стенокардия. Этот недуг у многих не вызывает болевых ощущений в груди, зато болеть могут разные участки левой части тела. Дело в том, что сигналы от поражённых нервных импульсов передаются на здоровые, больной не всегда может верно понять, что у него болит и где именно.

По той же причине часто путают симптомы болезни сердца с симптомами отравления или расстройства ЖКТ. Максим Маскин подсказывает способ их отличить: боль в сердце будет возникать вне зависимости от приёма пищи или положения тела, а при сердечном приступе и возникновении сдавливающей боли средства от изжоги и спазмолитики не окажут положительного эффекта.

Ещё один повод забеспокоиться о сердце — жировые бляшки на руках, лице и шее. Они свидетельствуют о нарушении обмена веществ в организме. При неправильном усваивании жиров содержание "плохого" холестерина превысит норму и он начнёт оседать на стенках кровеносных сосудов в виде атеросклеротических бляшек. По мере развития атеросклероза возможны инсульт и инфаркт.

Длительный приступ кашля может быть вызван сердечной недостаточностью, ведь при плохом кровоснабжении в лёгких начинает скапливаться жидкость. В таком случае кашель будет без мокроты. Среди других признаков "сердечного" кашля эксперт выделяет посиневший язык, пальцы, губы, одышку и вздутые вены на шее. "Сердечный" кашель становится сильнее, когда больной ложится.