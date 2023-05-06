Стоматолог заявил о способности кариеса вызвать поражение сердца

Такую проблему, как кариес, нельзя запускать, ведь он может навредить иммунной системе и поразить сердце. Об этом заявил стоматолог-терапевт, хирург, ортопед, эндодонтист и советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

"Страдает иммунная система организма. Это опасно проявлением, например, такого заболевания, как бактериальный эндокардит. И это уже поражение сердца. Поэтому, если запустить инфекцию, она пойдёт дальше на внутренние органы, и грозит это последствиями вплоть до летального исхода", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Врач добавил, что зачастую кариес приводит к поражению нерва. В таком случае зуб начинает реагировать на холодное и горячее и появляется дискомфорт при надкусывании. По словам специалиста, периостит и остеомиелит — одни из опаснейших осложнений, которые вызваны халатным отношением к зубам. Поражения могут перетечь во флегмону или инфекционное воспаление тканей ротовой полости.

"Раны в таких случаях дренируются, вытекает гной. Чаще всего это стационарное лечение с антибиотиками под наблюдением специалистов и интенсивным восстановлением. Ведь происходит интоксикация организма, страдает кровь и внутренние органы", — подчеркнул Тумашевич.