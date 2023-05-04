Стоматолог назвала случаи, когда нужно срочно менять пломбу

Менять старые пломбы на новые нужно даже при отсутствии жалоб или дискомфорта, заявила специалист "СМ-Стоматологии" Юлия Жучковская. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.

Любая пломба со временем изнашивается и деформируется. За счёт воздействия на пломбу рН слюны, температур и прочих факторов на ней образуются мелкие трещины, в которых начинают жить микробы. Так появляется вторичный кариес и дальнейшие осложнения.

"Если вы заметили скол пломбы или она изменилась в цвете, стала шероховатой, пользоваться зубной нитью после установки пломбы стало труднее или пломба словно просела в зуб — обязательно обратитесь к стоматологу", — предупредила Жучковская.

Специалист проведёт диагностику, включающую в себя осмотр зуба с пломбой и рентген. А при необходимости проведёт замену материала.