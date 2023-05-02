Стоматолог рассказала, какие процедуры нужно пройти перед отбеливанием зубов

В погоне за идеальной улыбкой, зачастую навязанной глянцевыми журналами, многие задумываются об отбеливании зубов. Но чтобы подойти к этой процедуре с умом, следует заранее знать о некоторых моментах. О них читателям Лайфа рассказала врач-стоматолог, терапевт клиники ProDent Concept Анна Кизарьянц.

Чем лучше состояние зубов, тем быстрее человек сможет подготовиться к отбеливанию, и наоборот. Так, по словам медика, перед процедурой необходимо сделать санацию ротовой полости, проще говоря, вылечить зубы и дёсны. Всё дело в том, что наличие кариеса, пульпита и пародонтита лишь усилит болезненные ощущения во время отбеливания и сократит его эффективность. При устранении дефектов также необходимо помнить, что активный состав, нейтрализующий желтизну, никак не влияет на цвет пломб или коронок. Это значит, что они станут сильно заметны на фоне осветлённой эмали. Кроме устранения различных проблем пациенту также нужна реминерализация — специальная подготовка к отбеливанию для уменьшения побочных эффектов.