Стоматолог рассказала, какие процедуры нужно пройти перед отбеливанием зубов
Стоматолог Кизарьянц: До отбеливания зубов нужно вылечить кариес и пародонтит
В погоне за идеальной улыбкой, зачастую навязанной глянцевыми журналами, многие задумываются об отбеливании зубов. Но чтобы подойти к этой процедуре с умом, следует заранее знать о некоторых моментах. О них читателям Лайфа рассказала врач-стоматолог, терапевт клиники ProDent Concept Анна Кизарьянц.
Стоматолог Анна Кизарьянц. Фото из личного архива
Любое отбеливание — это химический процесс разрушения пигмента зуба пероксидом водорода или пероксидом карбамида разной концентрации. Процедура должна проводиться в стоматологической клинике под контролем врача, с использованием зарегистрированных в РФ материалов, подобранных индивидуально.
Чем лучше состояние зубов, тем быстрее человек сможет подготовиться к отбеливанию, и наоборот. Так, по словам медика, перед процедурой необходимо сделать санацию ротовой полости, проще говоря, вылечить зубы и дёсны. Всё дело в том, что наличие кариеса, пульпита и пародонтита лишь усилит болезненные ощущения во время отбеливания и сократит его эффективность. При устранении дефектов также необходимо помнить, что активный состав, нейтрализующий желтизну, никак не влияет на цвет пломб или коронок. Это значит, что они станут сильно заметны на фоне осветлённой эмали. Кроме устранения различных проблем пациенту также нужна реминерализация — специальная подготовка к отбеливанию для уменьшения побочных эффектов.
"Также нельзя спрогнозировать, на сколько тонов будут светлее зубы. Это зависит от естественного цвета эмали, от концентрации отбеливающего вещества и вида катализатора", — добавила Кизарьянц.
Ранее стоматолог Бекзод Ганиев посоветовал сладкоежкам чистить зубы после каждого приёма пищи. Однако если вы съели кислое, то в течение часа чистить зубы лучше не стоит.
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